Las enfermeras alertan de que bañarse en el paraíso puede convertirse en un infierno

El Consejo General de Enfermería (CGE) alerta de que bañarse en el paraíso puede convertirse en un infierno, por lo que ha elaborado una infografía y un video informativo con consejos para evitar riesgos en destinos tropicales estas vacaciones.

Los destinos tropicales han vuelto a despuntar este verano tras quedarse paralizados por la pandemia de la covid-19. Por ello, el CGE recomendó a las personas que viajen a estos países acudir antes al Servicio de Atención al Viajero Internacional, ya que en muchas ocasiones se requieren vacunas específicas o actualizaciones de las ya recibidas.

El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, subrayó que "a estas alturas, los viajeros deberían haber ido ya o al menos solicitado su cita en uno de estos Servicios, pues en esta época del año es habitual que haya demoras en la atención. Además, hay vacunas que deben administrarse con cierta antelación. Esa es siempre la recomendación principal".

"Más allá de esto, hay otra serie de consideraciones, muchas de sentido común pero que a menudo se olvidan, que son las que ahora recogemos en esta infografía que queremos hacer llegar a la población", añadió. De hecho, "bañarse en determinados lugares aparentemente paradisíacos puede suponer acabar con una parasitosis. Por ello, debe evitarse el baño en lagos o ríos de zonas tropicales".

El Consejo General de Enfermería ha compartido una serie de indicaciones sobre los viajes a destinos tropìcales. Consejo General de Enfermería

Medicación en el equipaje de mano y beber agua embotellada

Entre los consejos previos al viaje, explicó la coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería, Guadalupe Fontán, se encuentran, por ejemplo, aquellos dirigidos específicamente al paciente crónico: "Es importante que viajen con la medicación en su equipaje de mano y se lleve en cantidad algo superior a lo que sea estrictamente necesario. Además, se recomienda que esta vaya siempre en su envase original y se lleve el informe médico correspondiente".

En el apartado de prevención de la diarrea se advierte de los riesgos que puede suponer adquirir la comida en lugares donde esté a temperatura ambiente como puestos callejeros o bufés que no estén adecuadamente tapados. Además, se insiste en la importancia de beber siempre agua embotellada.

Hay que tener precaución con los animales

En muchos países no es inusual encontrarse con animales que suponen en sí mismo un reclamo turístico, pero esto no quiere decir que la actividad esté exenta de riesgo. Es el caso de los monos en el sudeste asiático, donde no pocas veces han llegado a producir altercados por su agresividad.

"Debemos evitar acercarnos a este tipo de animales para evitar posibles mordeduras y con ello la transmisión de enfermedades. Lo mismo sucede con perros y gatos callejeros y, por supuesto, aquellas actividades que supongan el baño con animales como elefantes, delfines… este tipo de experiencias que, por otro lado, pueden suponer un maltrato animal, comprometen también nuestra salud", hizo hincapié Guadalupe Fontán.

El Consejo General de Enfermería también incluye recomendaciones para protegerse de las picaduras de mosquitos, vectores de transmisión de enfermedades como la malaria, el dengue, el virus del Nilo Occidental, el chikungunya, la fiebre amarilla y el Zika. En el caso del dengue, por ejemplo, se estima que el número anual de personas infectadas asciende a 390 millones.

Por ello, insistió la coordinadora del Instituto de Investigación, “debemos emplear repelente, pantalones y camisetas de manga larga al amanecer y al anochecer y mosquiteras para dormir”.

Entre los riesgos que suelen pasar más desapercibidos, añadió, se encuentran el de no revisar los zapatos antes de ponérselos. Estos pueden albergar, por ejemplo, alacranes. Este arácnido es bastante común en países como México y aunque están durante todo el año, su población registra un incremento durante los meses de primavera y verano.

Además, el CGE recomendó que tras el viaje y ante cualquier problema de salud es conveniente acudir al profesional sanitario.