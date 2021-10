El aviso del epidemiólogo López Acuña ante el levantamiento de restricciones en algunas comunidades

El epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña, ve "precipitado" el levantamiento de restricciones por la pandemia llevado a cabo en algunas comunidades autónomas, como Navarra, ya que pueden generar un "exceso de confianza" entre la ciudadanía y dar pasos atrás en el avance contra la Covid-19.

"Debemos mirar lo que ocurrió en el Reino Unido, que se decretó el Freedom Day (día de la libertad) el 1 de julio y tiene en estos momentos una incidencia de 700 (contagios) por cada 100.00 habitantes", ha señalado, en declaraciones a Radio Euskadi.

En este sentido, López Acuña ha advertido también del riesgo de que se produzca una sexta ola en otoño, según ha afirmado, dado el alto grado de vacunación entre la población, con casos previsiblemente menos graves.

"Posibilidad de que tengamos un incremento en el número de contagios y de casos, sobre todo casos no severos, existe. Podemos tener por la variación estacional del virus y eso lo debemos tomar en cuenta. Por eso tenemos que mantener la guardia alta en cuanto a medidas sanitarias", ha dicho.

En este escenario, el epidemiólogo ha abogado por impulsar la vacunación y ha recordado que en Euskadi el 12% de la población diana no está vacunada. Sobre las distintas vacunas existentes, López Acuña ha indicado que este tipo de fórmulas sólo reducen la sintomatología y no evitan contraer la enfermedad. No obstante, ha destacado que en los próximos meses podría autorizarse una vacuna con capacidad esterilizante.