Aún no sabemos ponernos el 'aftersun': errores y mitos que hay que desterrar para cuidar la piel (¡y mantener el bronceado!)

Verano y tomar el sol, si las circunstancias nos lo permiten (¡y nos apetece!), van de la mano. Playa, piscina, montaña, río, terraza... el escenario cambia, pero la práctica no: media hora bocarriba, otro tanto bocabajo, crema con el SPF adecuado, un poquito de bronceador; y así hasta que llegue la hora de volver a casa, ducharnos, y continuar con la operación ‘moreno homogéneo y duradero’. ¿Cómo? Echando mano de nuestro adoradísimo aftersun que, bien conservado en la nevera, nos ayuda a bajar la temperatura de la piel cuando nos hemos pasado de horas bajo el sol y a calmarla. Pero, a pesar de lo mucho que lo usamos cuando llega el estío, ¿lo hacemos de la forma correcta? La respuesta es no, puesto que lo consideramos un bálsamo curativo que, sentimos confirmar, ¡no obra milagros!

Para empezar, no debemos perder de vista que estos cosméticos están formulados para refrescar, calmar y ayudar a la reparación de la dermis, pero no para hidratar. Ahí, nuestro primer error: no podemos confiarles toda la salud de nuestra piel, solo con la combinación con una buena crema hidratante corporal podrán cumplir nuestras expectativas (siempre que tomemos el sol con precaución). De hecho, es importante tener en cuenta que no es el aftersun el que consigue mantener el bronceado durante más tiempo y más brillante, sino la propia hidratación de la piel; ¿también creías en este mito?

Pero, ¡hay más! Si solo usamos este producto durante los meses de verano, es imposible que consigamos prolongar el bronceado; por lo que, mínimo, hay que extender su uso unos 20 días tras la última exposición solar. Tampoco hay que olvidar que el del año pasado habrá perdido gran parte de su efectividad, como ocurre con las cremas solares; que, si nos hemos quemado, hay que aplicarlo antes de que pasen seis horas y siempre después de una ducha de agua templada, para no hacer fuertes cambios de temperatura; y, no, usarlo solo cuando tenemos quemaduras no es adecuado: está pensado para calmar la piel después de estar bajo el sol, independientemente del grado o el modo en el que lo hayamos hecho.

Por último, la elección de un producto u otro importa: hay que apostar por aquellos ricos en ingredientes naturales con propiedades calmantes, como, por ejemplo, el aloe vera. ¿Quieres sabes cuáles son tres de los que mejor pueden irle a tu piel este verano?

Nuestros favoritos

Leche hidratante calmante con extracto Aloe Vera natural, de Garnier Delial.

Garnier Delial aftersun. Druni

After Sun lotion calm & comfort, de Isdin.

After Sun lotion calm & comfort, de Isdin. Druni

Aftersun leche post-solarsensitive reparadora, de Ecran.

Aftersun leche post-solarsensitive reparadora, de Ecran. Druni

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Druni y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.