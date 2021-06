Atentos, seguidores del método 'curly': del gel para definir al sérum para nutrir de Cocunat, ahora rebajados en Druni

Encrespamiento, sequedad, exceso (¡o falta!) de volumen. Quien tenga el pelo rizado sabrá que el verano y nuestros bucles no acaban de entenderse... ¡o no sabemos combinarlos! Pero, gracias al auge del método curly que, precisamente, lucha contra esos problemas (¡y los destierra para siempre!), hemos aprendido que nuestros pelazos necesitan unos mimos exclusivos para recobrar la fuerza y vida que les caracteriza. ¿La clave del éxito? Deshacernos de la enemiga acérrima del pelo rizado: la deshidratación, tratando al cabello con respeto y empleando algunos de los ya muchos productos que no contienen siliconas o sulfatos que potencien la sequedad de la hebra.

Entre las marcas que mejor han sabido posicionarse entre los curly está Cocunat, un clásico en redes sociales que cuenta con una línea específica para cuidar nuestros rizos durante el lavado y el peinado. Y, sí, varios de ellos están, solo hoy, sujetos a un precio exclusivo en el catálogo online de Druni, donde les han aplicado descuentos de hasta el 23% para que puedas descubrirlos al mejor precio... ¡y enamorarte de sus propiedades para mimar tu pelazo!

Cocunat, ¡de oferta en Druni!

- El fijador de rizos. Con una formulación al 99% natural, este fijador es ideal para aquellos que buscan potenciar su patrón rizado sin que este quede apelmazado debido al exceso de productos con alcoholes. Además, es gran ayuda para aquellos que buscan un ‘refresh’ para mantener los bucles bien definidos antes de volver a lavar el cabello.

El gel fijador, de Cocunat. Druni

- El ‘booster’ de rizos. Para quienes no estén familiarizados con la terminología del método ‘curly’, el ‘booster’ de Cocunat es una crema de peinado enriquecida con productos naturales que nutren e hidratan nuestro pelo a lo largo del día. Pero, no solo potencia el patrón natural de los bucles, sino que controla el ‘frizz’ para que siempre luzcamos pelazo.

El Booster, de Cocunat. Druni

- El sérum de argán. Para romper el ‘cast’ o darle un extra de nutrición a nuestra melena, los sérums son de gran ayuda. Con este, solo necesitas tres gotas después de cada lavado para notar como tus rizos recobran su brillo y patrón natural; así como pierden la sequedad acumulada por falta de cuidados o exceso de sol.

El sérum de argán, de Cocunat. Druni

