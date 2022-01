Ahora que parece que el 2022 ya ha comenzado de forma oficial (¡hola, vuelta a la rutina!), el mes de enero repite los mismos patrones que otros años. Y es que, quien no se propone en estas semanas cuidarse un poquito más en todos los ámbitos. Así, además de apostar por una alimentación variada y equilibrada gracias a la ayuda del robot de cocina, nuestra última adquisición, en el terreno beauty también nos hemos animado a mimarnos un poquito más, apostando por aquellos tratamientos y productos que le hacen muy bien a nuestra piel . Claro que, la cuesta de enero no facilita demasiado la inversión en ciertos cosméticos, a pesar de que el resultado y la duración del producto merezca la pena.

Sin embargo, conscientes de que nos gustaría cumplir con este propósito beauty, hay ecommerces dispuestos a facilitarnos la misión. Este es el caso de Freshly Cosmetics que ha activado una interesante promoción en todo su catálogo: durante las próximas horas, puedes conseguir sus productos con un 25% de descuento, aumentando a un 35% si perteneces a su club. ¿Qué por qué no deberías dejar pasar este ofertón? La firma española apuesta por una cosmética natural que tengan en cuenta el medio ambiente y el bienestar de nuestra piel. Así que no tienes excusas para no empezar el año dándote un capricho que no haga temblar a tu bolsillo y que, a cambio, te permita mimarte durante todo el 2022. ¡No te lo pienses mucho que la promoción se acaba!

Y nuestros favoritos son...

Aunque son muchos los productos sujetos al 25% de descuento, desde 20deCompras tenemos algunos favoritos que creemos que no deberían faltar en tu neceser... ¡porque te van a encantar! El primero de ellos es el pack para el cuidado de pieles sensibles que incluye tres de los cosméticos más famosos de Freshly: el limpiador facial Rose Quartz, el aceite de noche Red Velvet y la crema facial hidratante Bloom Orchid. ¿El precio? ¡56,25 euros en vez de los 75 habituales!

También nos encanta el plan antioxidante, compuesto por cuatro productos, el agua micelar Fresh Green, el tónico Lime Purifying, el sérum Green Vitamin Concentrate y la crema hidratante Bloom Orchid. En esta ocasión, gracias al 25% de descuento, te puedes llevar este completo set por 62 euros, en vez de los 82 habituales. ¿Vas a decir no a un ahorro de 20 euros?

