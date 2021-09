Atención, chollo 'beauty': el sérum de ácido hialurónico de Neutrogena está por 12 euros (¡en vez de por 26!)

Seguro que has oído hablar del ácido hialurónico. Desde hace un tiempo se ha convertido en uno de los ingredientes estrella de numerosos cosméticos y, la verdad, no es de extrañar: es capaz, de la mano de nuestras cremas y sérums, de revitalizar nuestro cutis y difuminar los primeros surcos de expresión de forma natural. Por ello, si queremos prevenir la aparición de las arrugas o controlar la textura de nuestro cutis, los productos que lo contienen son los indicados para alcanzar nuestros objetivos (o, al menos, acercarnos a ellos). Y, no, si uno sabe dónde buscar, no tiene por qué invertir mucho dinero en una línea completa con la que seguir, paso a paso, nuestra rutina beauty.

Desde 20deCompras hemos rastreado los mejores productos rebajados en el catálogo del gigante de las compras online hasta dar con la línea de Neutrogena de Hydro Boost, enriquecida con ácido hialurónico para asegurar una hidratación profunda y una textura natural. El sérum está, ahora, rebajado un 53% para que pueda ser tuya por menos de 13 euros. ¿Te animas a probarlo... ¡y enamorarte!? Después de hacerlo, querrás tener la gama completa en casa para hacer al completo tu rutina coreana antiaging.

El sérum de ácido hialurónico, de Neutrogena. Amazon

Lo elegimos porque...

Si hay algo por lo que nos encanta este sérum de Neutrogena se encarga de devolver la energía y la vitalidad a tu piel, proporcionándole una rehidratación intensa. Así, reduce las líneas de expresión e ilumina al instante la piel apagada gracias a que está enriquecido con ácido hialurónico y proporciona hasta 24 horas de hidratación. Para ello, cuenta con unas microcápsulas en perla con vitamina E antioxidante y revitalizante que van liberando su contenido en el sérum a medida que este se extrae del envase para preservar su eficacia hasta la aplicación.

