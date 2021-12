Apostar por Clarins hoy tiene premio: un 25% de descuento en el producto que elijas... ¡y cinco regalos 'beauty'!

La Navidad es la época perfecta para darse un capricho. Aunque en nuestra wish list hayamos descrito con todo lujo de detalles lo que nos apetecería encontrarnos bajo el árbol, mientras buscamos regalos para el resto, no podemos evitar en fijarnos en esas promociones que nos encantan. Ya sea una nueva agenda para afrontar el 2022 o un dispositivo de limpieza que nos permita realizar las tareas domésticas en tiempo récord, no tenemos por qué renunciar a concedernos ese capricho. Lo mismo ocurre en el terreno beauty, en el que nunca tenemos suficiente, puesto que siempre podemos añadir a nuestro neceser nuevos productos.

Además, las marcas saben cómo tentarnos para que no dudemos en cumplir con nuestros deseos. Prueba de ello es la campaña que Clarins ha activado estos días, los Beauty Days, en los que podemos encontrar un 25% en todos los pedidos (ampliable al 30% si tienes una cuenta) y un ritual en tamaño viaje de regalo por compras superiores a 60 euros. ¿No crees que es una buena oportunidad para probar algunos de sus productos? Por ejemplo, si siempre has querido probar las bondades de los sérums, ahora puedes conseguir el antiedad intensivo de la marca apto para todo tipo de pieles y diseñado con extractos de plantas un 25% más barato.

El doble sérum de Clarins. Clarins

En vez de los cerca de 90 euros que suele costar este doble sérum para todo tipo de pieles, gracias al 25% de descuento te ahorras más de 22 euros en su compra; pudiendo disfrutar así de sus muchos beneficios para el cutis. ¿Sabías que su doble fórmula exclusiva incluye 21 potentes extractos vegetales que potencian las cinco funciones vitales de la piel (regeneración, nutrición, oxigenación, hidratación y protección) y actúan visiblemente sobre los signos del envejecimiento?

¡Elige tus cinco regalos!

Uno de los puntos fuertes de esta promoción de Clarins es que, por la compra de tu cosmético favorito, te ofrecen cinco regalos diferentes personalizados, ¡pues puedes elegirlos entre varias propuestas! Así, tras introducir tu producto a la cesta de la compra, puedes decidir cuál de las tres opciones de neceser que ofrecen (todos en blanco y con motivos navideños) te quedas; cuatro posibilidades de tratamiento de día; cuatro limpiadores faciales de sus diferentes gamas; mismo nímero a elegir entre tratamientos de cuerpo; y las mismas posibilidades de maquillaje. ¡Y todo por la compra de un solo producto! ¿Vas a perder la oportunidad?

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Clarins y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.