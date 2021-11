El analgésico más común induce conductas de riesgo, según un estudio

Uno de los medicamentos más consumidos en el planeta y el analgésico que se toma con más frecuencia en todo el mundo, podría estar haciendo mucho más que simplemente aliviar el dolor de cabeza, según los científicos.

El acetaminofén, también conocido como paracetamol, también aumenta la toma de riesgos, según un estudio publicado en 2020 que midió los cambios en el comportamiento de las personas cuando están bajo la influencia de un medicamento común de venta libre.

"El acetaminofén parece hacer que las personas sientan menos emociones negativas cuando consideran actividades de riesgo, simplemente no se sienten tan asustadas", explicó el neurocientífico Baldwin Way de la Universidad Estatal de Ohio, en declaraciones recogidas por Science Alert.

"Con casi el 25% de la población de los EE UU tomando acetaminofén cada semana, la reducción de las percepciones de riesgo y el aumento de la asunción de riesgos podrían tener efectos importantes en la sociedad", añade Way.

Los hallazgos se suman a un cuerpo de investigación reciente que sugiere que los efectos del paracetamol sobre la reducción del dolor también se extienden a varios procesos psicológicos, reduciendo la receptividad de las personas a los sentimientos heridos, experimentando una reducción de la empatía e incluso debilitando las funciones cognitivas.

De manera similar, el estudio de Way sugiere que la capacidad afectiva de las personas para percibir y evaluar los riesgos puede verse afectada cuando toman paracetamol. Si bien los efectos pueden ser leves, definitivamente vale la pena señalarlos, dado que el acetaminofén es el ingrediente farmacéutico más común en Estados Unidos, y se encuentra en más de 600 tipos diferentes de medicamentos recetados y de venta libre.

Así fue el experimento

En una serie de experimentos en los que participaron más de 500 estudiantes universitarios, Way y su equipo midieron cómo una dosis única de 1000 mg de paracetamol (la dosis única máxima recomendada para adultos) asignada al azar a los participantes afectaba su comportamiento de riesgo, en comparación con los placebos administrados al azar a un grupo de control.

En cada uno de los experimentos, los participantes tenían que inflar un globo en una pantalla de ordenador, y cada bomba ganaba dinero imaginario. Sus instrucciones eran ganar la mayor cantidad de dinero imaginario posible bombeando el globo tanto como fuera posible, pero asegurarse de no reventar el globo, en cuyo caso perderían el dinero.

Los resultados mostraron que los estudiantes que tomaron paracetamol asumieron significativamente más riesgos durante el ejercicio, en comparación con el grupo de placebo más cauteloso y conservador. En general, los que tomaron acetaminofén bombearon (y explotaron) sus globos más que los controles.

"Si tiene aversión al riesgo, puede bombear varias veces y luego decidir retirarlo porque no quiere que el globo explote y pierda su dinero", dijo Way. "Pero para aquellos que toman paracetamol, a medida que el globo se agranda, creemos que tienen menos ansiedad y menos emoción negativa sobre el tamaño del globo y la posibilidad de que explote", añade.

Además de la simulación del globo, los participantes también completaron encuestas durante dos de los experimentos, calificando el nivel de riesgo que percibieron en varios escenarios hipotéticos, como apostar los ingresos de un día en un evento deportivo, hacer puenting o conducir un coche sin cinturón de seguridad.

En una de las encuestas, el consumo de paracetamol pareció reducir el riesgo percibido en comparación con el grupo de control, aunque en otra encuesta similar, no se observó el mismo efecto.

Sin embargo, en general, basándose en un promedio de resultados en las diversas pruebas, el equipo concluye que existe una relación significativa entre tomar paracetamol y elegir un mayor riesgo, incluso si el efecto observado puede ser leve.

Reconocen que los efectos aparentes de la droga sobre la conducta de riesgo también podrían interpretarse a través de otros tipos de procesos psicológicos, como la reducción de la ansiedad.

"Puede ser que a medida que el globo aumenta de tamaño, los que toman placebo sientan una mayor cantidad de ansiedad por un posible estallido", explicaron los investigadores. "Cuando la ansiedad se vuelve excesiva, terminan la prueba. El acetaminofén puede reducir esta ansiedad, lo que lleva a una mayor asunción de riesgos", añaden.

La exploración de explicaciones psicológicas alternativas para este fenómeno, así como la investigación de los mecanismos biológicos responsables de los efectos del paracetamol en las elecciones de las personas en situaciones como esta, debería abordarse en investigaciones futuras, dijo el equipo.

Los científicos sin duda también tendrán oportunidades futuras para investigar más a fondo el papel y la eficacia del paracetamol en el alivio del dolor de manera más amplia, después de que estudios en los últimos años encontraron que en muchos escenarios médicos, el medicamento puede ser ineficaz para aliviar el dolor y, a veces, no es mejor que un placebo, además de provocar otros tipos de problemas de salud.

A pesar de la gravedad de esos hallazgos, el acetaminofén sigue siendo uno de los medicamentos más utilizados en el mundo, considerado un medicamento esencial por la Organización Mundial de la Salud y recomendado por los CDC para aliviar el dolor en casos sospechosos de Covid-19.

Sin embargo, a la luz de lo que se está descubriendo sobre el acetaminofén, es posible que haya que reconsiderar algunos de esos consejos, dijo Way. "Quizás alguien con síntomas leves de Covid-19 no crea que es tan arriesgado salir de casa y reunirse con personas si están tomando paracetamol", dijo Way.

"Realmente necesitamos más investigación sobre los efectos del acetaminofén y otros medicamentos de venta libre sobre las opciones y los riesgos que asumimos", concluyó.