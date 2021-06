No cabe duda de que las barbas están de moda, pero no es fácil elegir qué estilo de barba queda bien con la forma de tu cara. Existen muchas maneras de alterar la apariencia de tu rostro, aunque dar en el clavo con una barba que funcione con tu estilo no es tarea fácil.

Para acertar seguro con el vello facial hay que adaptarlo a la forma de tu cara. Por eso, el primer paso es observarte para descubrir cómo es exactamente tu rostro: redondo, ovalado, cuadrado, rectangular, triangular (donde la mandíbula es más ancha que la frente) o en forma de corazón (lo opuesto al triangular). Una vez que tengas claro a qué tipo perteneces, es hora de elegir y de comprar una buena afeitadora para no estropear todo el estudio facial que has hecho delante del espejo.

Para ello, puedes aprovechar el Prime Day de Amazon, ya que han rebajado una de las mejores afeitadoras del mercado. Se trata de la máquina recortadora de Braun 9 en 1 con un 50% de rebaja. Este maravilloso pack de recortadora es 9 en 1 porque sirve para barba, cara, pelo, cuerpo, nariz y orejas, con una maquinilla Gillette Fusion5 gratis para afeitarte al ras (¡y puede ser tuyo por menos de 40 euros!).

Este modelo posee cuchillas afiladas de larga duración y 13 ajustes de longitud, que garantizan la precisión óptima para hombre. Amazon

¿Cómo es tu barba?

Barbas para caras redondas: A las caras redondas les favorecen las barbas que les añadan longitud o definición. Una barba llena y puntiaguda es una gran opción.

A las caras redondas les favorecen las barbas que les añadan longitud o definición. Una barba llena y puntiaguda es una gran opción. Barbas para rostros ovalados: Según los expertos, esta es la mejor forma de rostro para llevar barba. Solo hay que mantenerse alejado de las barbas puntiagudas, si no quieres estropear el equilibrio de la cara.

Según los expertos, esta es la mejor forma de rostro para llevar barba. Solo hay que mantenerse alejado de las barbas puntiagudas, si no quieres estropear el equilibrio de la cara. Barbas para cara cuadradas: Una mandíbula limpia y cuadrada es la envidia de todos, por lo que no sorprenderá si quieres lucirla con un afeitado limpio o con una de las perillas más esculpidas.

Una mandíbula limpia y cuadrada es la envidia de todos, por lo que no sorprenderá si quieres lucirla con un afeitado limpio o con una de las perillas más esculpidas. Barbas para rostros rectangulares: ¡Huid de las barbas largas! Este tipo de rostro debe evitar alargar la cara. Prohibidas las barbas que terminen en punta.

¡Huid de las barbas largas! Este tipo de rostro debe evitar alargar la cara. Prohibidas las barbas que terminen en punta. Barbas para caras en forma de corazón: La cara en forma de corazón requiere una barba que añada mayor peso a la mandíbula. Por lo tanto, las barbas cortas o completas son buenas opciones

La cara en forma de corazón requiere una barba que añada mayor peso a la mandíbula. Por lo tanto, las barbas cortas o completas son buenas opciones Barbas para un rostro con forma triangular: Al contrario que en el caso anterior, aquí habrá que buscar barbas que no agreguen nada de peso, así que la apuesta segura son afeitados recortados.

¿Quieres hacerte de Amazon Prime? Suscríbete ahora y disfruta de 30 días de prueba gratis para descubrir las ventajas de ser ‘Prime’.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.