Alerta por listeria encontrada en dos conocidos quesos de cabra y mezcla que ya han sido retirados del mercado

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha tenido conocimiento de la presencia de Listeria monocytogenes en queso fresco, semicurado y curado de cabra y mezcla que han sido distribuidos en la provincia de Málaga.

Como recoge en un comunicado, los productos afectados proceden de la empresa Hermanos Vargas Jimenez S.L. situada en Álora (Málaga) bajo la marca El Llano Jaral. Ante esta alerta, el fabricante ha procedido a retirar el producto del mercado comunicándolo a todos sus clientes de manera inmediata por el riesgo que puede suponer para la salud.

Estos son los quesos afectados

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) detalla que se han retirado todos los lotes de los quesos de El Llano Real, de cualquier fecha de caducidad, y en cualquier presentación (250 g, 500 g, 1 kg y 2 kg). Unos productos que se han distribuido en las localidades de Estepona, Alhaurín de la Torre, Mijas, Cártama, Álora, Málaga, Manilva y Ronda.

Según el comunicado de la Junta de Andalucía, no hay constancia de ningún caso de listeriosis provocado por esta alerta sanitaria. No obstante, aconsejan revisar este producto y no consumirlo en el caso de tenerlo en casa. Si ya se han consumido, subrayan, hay que estar atentos ante cualquier posible síntoma compatible con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre.

¿Cómo actúa esta bacteria?

La Listeria monocytogenes es una bacteria que está detrás de muchas intoxicaciones alimentarias porque puede crecer incluso a bajas temperaturas. "Las únicas formas de matarla son mediante la cocción o la pasteurización de los alimentos", explican en la OCU.

En este sentido, la leche cruda y derivados, fiambres poco cocinados o carnes son los alimentos que se contaminan más frecuentemente con esta bacteria, cuyos síntomas son: fiebre, dolor de cabeza y afecciones gastrointestinales. Aunque no suele ser realmente grave en personas adultas sanas, sí puede suponer un riesgo para la salud de personas con el sistema inmune debilitado, en personas mayores, niños o embarazadas.