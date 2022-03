Ahora o nunca: todo el catálogo de Clinique rebajado en Douglas, ¡hasta el 49% en más de 200 cosméticos!

Una de las marcas favoritas por personas de todas las edades es Clinique, porque su gama de cosméticos se adapta muy bien a los diferentes tipos de piel y distintas edades. Por tanto, en las rutinas de belleza diarias de una persona, le puede acompañar la marca a lo largo de su vida, porque se adaptará a las nuevas necesidades de su piel y a la edad de esta conforme pase el tiempo. No es de extrañar, entonces, que la mayoría de ecommerces cuenten con un gran abanico de cosméticos de esta marca, como Douglas, que tiene más de 200 productos de Clinique y, ahora, todos ellos rebajados.

Por ejemplo, si acabas de iniciarte en el mundo beauty y necesitas, o algunos de tus hijos, una rutina contra el molesto acné, Clinique tiene los productos necesarios. Un exfoliantes facial para terminar con el exceso de grasa, acompañado de un tratamiento que ayude a tratar las imperfecciones y a prevenir nuevos brotes, como el Clinique Acne Solutions, y un sérum corrector para el toque final. Por el contrario, si lo que buscas es maquillaje, estás de suerte porque una de las mejores marcas es Clinique y Douglas también los ha rebajado más del 40%.

Desde 20deCompras te aconsejamos que no pierdas de vista una de las mejores bases de maquillaje de larga duración, que corrige y tapa las imperfecciones y, ahora, se encuentra rebajada un 49%. ¡Por solo 20 euros!, casi a mitad de precio, puede ser tuyo el maquillaje perfeccionador de larga duración Beyond Perfecting, el cual consigue un acabado natural, más allá de la perfección, durante todo el día. Este maquillaje, ligero e hidratante, cubre la piel sin obstruir los poros. Además, deja a la dermis transpirar cómodamente, mientras permanece intacto, resistiendo, incluso, ante el sudor y la humedad.

Si desea una cobertura total, aplique una pequeña cantidad y difumine por todo el rostro. Douglas

Hidratación con más de 22 euros de descuento

Los cambios de temperatura que estamos sufriendo ahora con el paso del invierno a una primavera lluviosa y fría, también afectan a nuestra piel, de hecho, la del rostro soporta muchos agentes externos y se daña más fácilmente. Por eso, es una gran idea aprovechar las rebajas de la marca para conseguir una buena hidratación de la cara durante el día. La crema de día Redness Solutions de Clinique es ideal para esto. Se trata de una hidratante extra suave y sin aceites, que calma al instante las pieles con enrojecimiento visible, incluso el enrojecimiento persistente. Si funciona en tu rostro esta crema, no dejes de utilizar el tratamiento completo para reducir el enrojecimiento desde el primer instante.

Alivia el enrojecimiento persistente. Douglas

Por último, desde 20deCompras te recordamos que no te olvides de tus ojos. Con este contorno revitalizante, tu piel y rostro lucirán mucho más jóvenes. Su objetivo es claro: una inyección de energía para tu mirada. En tres segundos lograrás una mirada descansada y fresca. Hidrata, aporta luminosidad y mantiene despierta. Lo mejor, su rebaja: un 41%.

Utilizar dos veces al día, mañana y noche. Presione suavemente hasta extraer una pequeña cantidad de producto sobre el aplicador. Douglas

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.