Adiós, arrugas... con el kit más vendido de Amazon que reúne cinco cosméticos naturales por menos de 45 euros

Con los años, todos descubrimos que una limpieza facial diaria (¡y a fondo!) no es suficiente para mantener un cutis sano, bonito y juvenil. Conocer cuál es nuestro tipo de piel, qué cuidados necesita y cuáles son los ingredientes que mejor le sientan son tres muy buenos primeros pasos para asegurarle los mimos que requiere, pero, todo sea dicho, la teoría no es suficiente: ¡hay que pasar a la acción! Apostar por productos naturales con acciones concretas sobre algunos de los problemas más comunes del cutis es muy importante, pues no usan los mismos ingredientes activos los cosméticos dirigidos a tratar el acné, las manchas en la piel o las arrugas. Pero, ¿cómo se por cuál decantarme?

Desde 20deCompras confiamos en las valoraciones que los usuarios dejan en el catálogo de Amazon, ecommerce que, según las opiniones, otorga etiquetas de reconocimiento a sus productos más vendidos. ¿Uno de los favoritos actuales? El kit de Satin Naturel de cuatro sérums y una crema hidratante para asegurar un cuidado total antiaging con el que decir adiós a las arrugas prematuras... ¡por menos de 45 euros! Esto significa que cada producto, valorado casi en 20 euros, nos sale por menos de 10. ¿Vas a dejar escapar esta oportunidad?

El 'pack' de cuidado, de Satin Naturel. Amazon

Cómo sacar partido a este kit ‘antiaging’

Con más de 3.600 valoraciones y rozando las cinco estrellas doradas, este kit beauty es, a día de hoy, el favorito de los usuarios de Amazon para combatir las arrugas. ¡De ahí que luzca la etiqueta de más vendido! De hecho, algunos de los cosméticos que lo componen, como el sérum de ácido hialurónico, también se encuentran entre los indiscutibles de la marca y del ecommerce. Pero, ¿a qué se debe esta fama? Muy sencillo: a los ingredientes naturales de su formulación, al precio del pack y, también, a que cubre al completo nuestra rutina de belleza... ¡de primera a última hora!

Pensado para una rutina de día completa... Para asegurar que empezamos el día con un rostro vital y luminoso, desde Satin Naturel recomiendan usar, tras lavarse la cara con un jabón adecuado y con ayuda de un cepillo, el sérum de ácido hialurónico concentrado (con propiedades antienvejecimiento y de reabastecimiento de la hidratación); el gel de aloe vera (para dar un plus de frescos y nutrición); y por último la crema hidratante (ideal para dar firmeza y luz al rostro). Una combinación potente y compatible con todo tipo de cutis que, utilizada en este orden, aportará belleza natural (¡y salud!) a nuestra piel.

Para asegurar que empezamos el día con un rostro vital y luminoso, desde Satin Naturel recomiendan usar, tras lavarse la cara con un jabón adecuado y con ayuda de un cepillo, el sérum de ácido hialurónico concentrado (con propiedades antienvejecimiento y de reabastecimiento de la hidratación); el gel de aloe vera (para dar un plus de frescos y nutrición); y por último la crema hidratante (ideal para dar firmeza y luz al rostro). Una combinación potente y compatible con todo tipo de cutis que, utilizada en este orden, aportará belleza natural (¡y salud!) a nuestra piel. … ¡y también de noche! Es bien sabido que las necesidades de nuestro rostro no son las mismas a primera hora del día que a última, pues nuestra piel necesita otras atenciones y cuidados que conviene tener en cuenta. Por eso, desde Satin Naturel recomiendan usar el sérum de vitamina ACE (para aportar uniformidad), seguido del aceite de argán orgánico (para asegurar una hidratación extra durante la noche) y de la crema ya mencionada para sellar el proceso.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.