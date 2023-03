Quienes han leído en alguna ocasión al italiano Walter Riso (Nápoles, 1951) son capaces de reconocer sus textos sin inmutarse. Sus libros, auténticos superventas en todo el mundo, tratan el amor y el desamor sin vaselina, con el objetivo de quitar a más de uno la venda de los ojos. En ellos hay reflexiones directas, sinceras y también, por qué no, algo gamberras. Walter Riso es exactamente así en persona.

Nuevo libro y ya van más de 30. ¿Cuál es su fórmula?Se han traducido a muchísimos idiomas, lo que indica que la problemática que yo toco es universal. Quizá lo hago de una manera provocativa. Le pongo humor pero también soy muy contestatario. Hay una rebeldía en mis párrafos, en lo que digo, me cago en muchas cosas. ¿Tú eres española?

Sí...Entonces puedo decir culo, caca, pipí. No hay problema (risas).

¡Ninguno! Aunque quizá al titular no me lo puedo llevar...No, no. Pero a veces hay que decir mierda. En fin, aquí estoy, a tu disposición.

Riso es doctor en Psicología, experto en Terapia Cognitiva y uno de los referentes de la autoayuda en estos tiempos. Con sus libros ha levantado la autoestima de millones de personas y ha reconstruido infinidad de corazones hechos pedazos. Ahora, recibe a 20minutos en un hotel del centro de Madrid para promocionar su nuevo libro, De tanto amarte, me olvidé de mí (Planeta/Zenith).

De profesión, experto en el amor. ¡Qué suerte la suya!Bueno, yo soy psicólogo. He escrito sobre muchos temas, aunque el que más llama la atención es el amor. Pero digamos experto en el amor, sí. Llevo más de 50.000 horas de consulta y la mitad de ellas son por temas del amor.

Pues son muchas.Yo creo que el amor es un problema de salud pública porque la gente sufre demasiado por amor. Mucho. Es sorprendente cómo puede ser el cielo o el infierno, cómo nos mienten. Nos dicen una cantidad de estupideces...

¿Por ejemplo?Que amor y sufrimiento tienen que ir de la mano, que si no me celas no me amas, que el amor todo lo puede, que el amor es incondicional... Es todo mentira.

Algo debemos hacer mal.Mira, el amor no hay que edificarlo, no hay que ponerlo en los cielos. El amor hay que traerlo a la Tierra y saber que no es perfecto. Es una construcción personal y social.

¿Quizá debería reinventarse? ¿Es un concepto desactualizado?Hoy en día sabemos que el hombre del cromañón tenía su manera de amar. En la Antigüedad lo mismo. Se ha estado reinventando siempre. Esa construcción social que se quiere dar es la del amor romántico, que es el peor de los amores porque genera todas esas creencias irracionales.

En su libro da las claves para saber si una pareja es la adecuada. ¿De verdad existe una receta?No, no hay una receta, hay una aproximación. La pareja adecuada es aquella a la que le duele tu dolor, a la que le alegra tu alegría, a la que no le tienes que explicar un chiste... El 35% de las parejas funcionan bien.

Es un porcentaje bajo.Sí. La mitad de las parejas se separan. En EE UU por primera vez hay más separados que casados. No hay receta, pero tienes que saber qué cosas no estás dispuesto a negociar. Esa es la primera pregunta. Y si una persona las pasa, ya puedes poner el pie en el acelerador, valdrá la pena conocerla, pero no hacemos eso.

¿Entonces el amor no es ciego?El amor es ciego en las patologías. Una persona que no puede vivir sin su pareja es ciega porque se olvida de sí misma. El amor es ciego cuando te anulas para que el otro sea feliz, cuando la felicidad del otro es más importante que la tuya. A nosotros nos han metido un cuento de que el amor universal es cuando no esperas nada a cambio. La realidad es que si tú das afecto, vas a esperar afecto. Si tú das fidelidad, vas a esperar fidelidad. Entonces, ¿a quién mierdas se le ocurrió que en el amor no se espera nada a cambio? A una mujer maltratada no se le puede decir eso. Después te la encontrarás hecha una piltrafa porque lo que hace el otro es aprovecharse. Y digo otro y no otra.

¿Por algo en concreto?Porque la mayoría de los narcisistas son hombres o la mayoría de los que se aprovechan, con patología, son hombres: el esquizoide, el psicópata... Las mujeres también se pueden aprovechar de los hombres, pero es más común en ellos.

Últimamente se habla mucho de los narcisistas. ¿Es una moda o es que están detectando más casos en los últimos años?Se ha hablado siempre, pero quizá ahora se está popularizando. Yo tengo un libro donde hablo de siete estilos de personas de las que uno no debería enamorarse, y ahí ya está el narcisista. También hablo del controlador, del posesivo y del peor de todos, que es el indiferente. Lo que se opone al amor, estimados [dice mientras se acerca a la grabadora], es la indiferencia, no el odio. El odio también atrae.

Hablando precisamente de eso… ¿Ha escuchado las canciones que le dedica Shakira a Piqué?Sí, sí.

¿Qué opina de esa manera de pasar página?Yo hablo como psicólogo. No conozco el caso, no sé qué pasa. Lo único que puedo decir es que cada cual elabora el duelo como mejor puede.

¿Entonces a sus pacientes les recomienda que escriban canciones a sus ex?No, no sé. El duelo tiene etapas y la gente pasa por esas etapas como puede. Uno no recomienda cómo elaborar el duelo, uno lo que hace es acompañar.

Antes decía que nos han vendido un cuento. ¿Disney tiene la culpa?Absolutamente. Si uno toma en serio canciones como Sin ti no soy nada o películas románticas, uno empieza a crearse ese amor Disney, ese amor de Peter Pan. Son amores fantasiosos, no realistas. Lo que cura a la gente enferma es el realismo, por eso mis libros tienen un realismo feroz. Cualquiera de estas cosas vuelven a la gente más ingenua, menos crítica. Imagínate que estás con un tipo que te dice "tú le das sentido a la vida". ¿No te das cuenta en el problema en el que te metiste? Si no es capaz de encontrar el sentido de su vida, no tienes una pareja, adoptaste un hombre. ¿Y cómo vas a hacer para soltarlo después? ¿Quién adopta un niño y lo suelta después? Es imposible. Hay que pensar: "No me quiere, está enfermo. Tiene una patología el pelotudo".



El amor ciego del que hablábamos antes.Yo hablaría mejor de amor estúpido. El amor sano no es ni ciego ni es estúpido.

Los libros de autoayuda están siempre entre los más vendidos. ¿Por qué estamos tan necesitados de ayuda en estos tiempos?Siempre ha sido así. Lo que pasa que antes no le ponían el rótulo de autoayuda. Antes existía Séneca, Marco Aurelio, Epíteto… Nosotros en Terapia Cognitiva lo que intentamos es llegar a la gente con información científica, seria, sustentada, para que la probabilidad futura de que se enferme por amor disminuya.

¿Debería darse en los colegios?Absolutamente, y te voy a decir algo más. Es increíble que no haya un Ministerio del Amor. Pero, volviendo a lo de antes, no necesitamos más ayuda ahora. Para nosotros lo ideal es que cada cual sea el psicólogo de sí mismo después de que se vuelvan cultos en Psicología. Pero si hay una patología, pida ayuda profesional.

¿Y a usted quién le ayuda?A mí ningún psicólogo me quiere atender (risas). Tengo un amigo que es un señor que vive del café, un campesino, allá por Colombia, y cuando voy allá me subo a las montañas donde está él y conversamos. Él me escucha, nunca me dice nada, pero yo siento que me entiende y me sirve.

¿Por qué los psicólogos no le quieren como paciente?No sé, habrá que preguntarle a ellos, pero la verdad que no me quieren nada (risas). Las veces que he tenido problemas, busco más la sabiduría que la profesionalidad y la profesionalidad puede estar en cualquier parte: en un campesino, en la señora que vende verduras... Eso es lo que intento con los libros. Esto que dice el último, De tanto amarte me olvidé de mí, no es poco común, es muy común.