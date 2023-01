El sistema inmune es uno de los más complejos y de los menos comprendidos del cuerpo humano. Cumple una función fundamental, como custodio de nuestra salud frente a enemigos externos e internos; al mismo tiempo, cuando este pequeño 'ejército' defensivo se vuelve contra el cuerpo que lo aloja (en las enfermedades autoinmunes) o actúa desproporcionadamente (en las alergias), las consecuencias pueden ser muy negativas.

Este último caso resulta interesante. En las alergias, el sistema inmune identifica como amenaza algo que en principio no debería serlo y desata toda su furia contra este elemento, que llamamos alérgeno. Puede suceder en cualquier momento y contra cualquier cosa: el polvo del que vivimos rodeados, un alimento saludable, el polen de una planta, que flota en el aire que respiramos... o incluso contra los cambios de temperatura.

"Empezó en verano, cuando me metía en la piscina"

Esta es la situación de María, una auxiliar de enfermería de 27 años de Madrid. Esta joven padece urticaria por frío o a frigore, una condición que consiste a grosso modo en la aparición de reacciones cutáneas y picor después de la exposición al frío. En los casos más extremos, cosas como sumergirse en agua fría pueden llegar a provocar estado de shock y ser letales.

De manera casi paradójica, cuenta María, la primera vez que experimentó estos síntomas no fue en una época de frío: "Empezó todo en verano, cuando me metía en la piscina, en la playa o estaba en contacto con cosas frías".

Desde entonces, son muchas las situaciones que pueden provocar que la alergia se dispare: "Me pasa", dice, "siempre que entro en contacto con cosas frías o cuando estoy en ambientes fríos con cambios bruscos de temperatura; me salen habones generalizados por todo el cuerpo y, en ocasiones, me pica".

Suele empezar en adultos jóvenes

El perfil de María encaja con el más común en la alergia al frío, ya que normalmente aparece de manera repentina en adultos jóvenes (sobre todo en la forma más típica de la enfermedad, que es la urticaria por frío adquirida primaria, según apunta la prestigiosa Clínica Mayo estadounidense).

Además de ello, puede suceder que sea el resultado de otras afecciones (urticaria por frío adquirida secundaria) como el cáncer o la hepatitis; o en los casos menos frecuentes, que se trate de un desorden hereditario, si bien en estas instancias los síntomas pueden ser algo diferentes a los habituales (ronchas dolorosas y un cuadro similar al de la gripe).

Sea como sea, por lo general las reacciones son resultado de la liberación de histamina y otros químicos al torrente sanguíneo, lo que constituye un mecanismo de respuesta del sistema inmunológico ante un estímulo que 'interpreta' como una amenaza. Estas sustancias son las responsables de signos como la urticaria, la inflamación y, en ocasiones, de reacciones sistémicas (que afectan a todo el cuerpo).

"Los cambios bruscos de temperatura son inevitables"

Cuando María comenzó a mostrar las señales de esta alergia acudió, como es lógico, al médico: "El me derivó a un especialista, que me pautó un tratamiento diario a base de antihistamínicos".

Imagen de la reacción suscitada por el contacto con una copa fría. CEDIDA

Reacción provocada por un baño en el mar. CEDIDA

"Además, tengo que evitar los cambios bruscos de temperatura, aunque en muchas ocasiones eso es inevitable. Actualmente, por ejemplo, por la noche evito viajar en metro, ya que la temperatura allí es mucho más alta que en la calle, así que me provoca la alergia", explica.

"También", añade, "tengo que evitar usar vaqueros porque es una tela muy fría para esta época del año. Aunque tengo que confesar que al final los sigo usando".

Reacción provocada por el agua de la lluvia en un pantalón. CEDIDA

Reacción provocada por el cambio de temperatura al pasar de la calle al transporte público CEDIDA

"Hay que tener paciencia"

Esta joven desarrolla los retos que la alergia al frío puede representar en la vida diaria. "Ahora en invierno" expone, "tengo que tener cuidado al ir a la calle. Tengo que ir muy abrigada y con todas las partes del cuerpo tapadas, aunque a veces es inevitable que me dé el frío, por ejemplo, en la cara. Pero si evito los cambios bruscos no me pasa nada".

De hecho, algunas de las fotos que muestra dan cuenta de las diversas reacciones que le surgen después de exposiciones al frío, como el contacto con una copa fría con su brazo, un baño en la piscina o en el río, pasar del frío de la calle al calor del transporte público o el hecho de que se le moje el pantalón con la lluvia.

Con todo, María opina que para sobrellevar la condición es necesario un cierto grado de resignación. "Hay que tener paciencia", reconoce. "Esto es una situación que poco a poco tenemos que aprender a gestionar. No es fácil, porque un alimento lo dejas de tomar y ya está, pero esto es una realidad. Existe el frío, y es inevitable exponerse a bajadas de temperatura", concluye.

