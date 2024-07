La verdad sobre las picaduras de araña violinista en España: ¿Son tan peligrosas?

De vez en cuando afloran las alarmas en España por supuestas mordeduras de la araña violinista o reclusa parda. A menudo, estas informaciones vienen acompañadas de floridas descripciones de los peligros que entraña el veneno de este arácnido, que puede resultar de lo más preocupantes.

Sin embargo, estas advertencias sobre la peligrosidad del pequeño animal suelen carecer de una base científica sólida; afortunadamente, las razones para preocuparse son, en nuestro país, más bien escasas.

La especie a menudo se confunde con otras

Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y probablemente la base de toda esta confusión, es que los nombres comunes 'araña violinista' y 'araña reclusa parda' no hacen referencia a una única especie, sino a un género al que pertenecen más de cien distintas distribuidas por todo el globo: Loxosceles. Y, aunque estén emparentadas, la peligrosidad de cada especie es diferente.

Concretamente, según la revista científica Molecular Phylogenetics & Evolution, la única especie de Loxosceles presente en España (es endémica de la cuenca mediterránea, aunque se ha extendido a muchas otras zonas del mundo) es Loxosceles rufescens. Para entender la peligrosidad de su mordedura, es importante separar la literatura médica que se refiere a ella de la que documenta otras especies, como L. reclusa o L. laeta, ambas endémicas del continente americano.

Desde el año 2005 hasta el presente sólo se han reportado en la literatura médica 16 casos de mordedura de araña atribuibles a L. rufescens en España. Hay que tener en cuenta que esta atribución se realiza por lo general en base a criterios clínicos (principalmente, evaluando los síntomas que presentan los pacientes), ya que no existe prueba de laboratorio para verificar que se trata de una mordedura de esta especie concreta y rara vez se captura al ejemplar 'responsable'.

Estas cifras palidecen al lado de los reportes en el continente americano de mordeduras por L. reclusa y L. laeta (de todas maneras, la mayoría de las veces no verificados).

Los (verdaderos) efectos de la mordedura

La gravedad de estos pocos casos varía desde casos leves (caracterizados por edema y eritema) hasta algunas instancias en los que se requirió cirugía y en un caso la amputación de un dedo, así como la formación de lesiones necróticas características del loxoscelismo (el cuadro médico provocado por las picaduras de Loxosceles). Sea como sea, en todos los casos se produjo la recuperación completa en un plazo que varió desde unos pocos días a varias semanas.

En general, los pacientes sintomáticos (que no son todos los que reciben una mordedura) con picaduras de arañas del género (y no necesariamente L. rufescens en particular) desarrollan una de dos formas de loxoscelismo: el cutáneo o el cutáneo-visceral. En la primera, se produce una lesión cutánea con una placa delimitada de necrosis; en la segunda, una toxicidad generalizada. En Europa únicamente se describió en una ocasión un caso de la forma cutánea-visceral en Italia, y posteriormente ha sido refutado y atribuido a otras causas.

No existe un tratamiento común para todos los casos de picadura de L. rufescens. Si aparecen síntomas preocupantes (como úlceras infectadas o de color oscuro) se debe acudir a un profesional sanitario, y a partir de ese punto la estrategia variará en función de la manifestación clínica. Por ejemplo, podría incluir el uso de antisépticos en el área de inoculación, de antihistamínicos o de antibióticos si la úlcera se infecta.

Un peligro mínimo

Como vemos, y a pesar de la extensa distribución de la especie, las instancias de mordedura son escasas. Esto se explica porque se trata de un animal esquivo y huidizo, así como porque es posible que buena parte de las picaduras sea asintomática y no se registre.

Incluso cuando se registran mordeduras, una atención correcta y temprana a los signos clínicos que aparezcan suele garantizar una recuperación más o menos rápida y sin complicaciones posteriores. Los casos en los que la mordedura deriva en una situación más grave son muy escasos. Además, no debemos confundir el peligro que suponen las mordeduras de la especie presente en España con las de las propias de América, que sí revisten mayor importancia médica.

En definitiva, los motivos para alarmarse son escasos. Algunas precauciones básicas bastan para evitar la mayoría de los riesgos, y las probabilidades de sufrir algún problema de salud son cuanto menos muy bajas (cuando no prácticamente negligibles).

Referencias

Greta J Binford, Melissa S Callahan, Melissa R Bodner, Melody R Palmer. Phylogenetic relationships of Loxosceles and Sicarius are consistent with Western Gondwanan vicariance. Molecular Phylogenetics & Evolution (2008). DOI: 10.1016/j.ympev.2008.08.003

González MA, Padrera C, de Blas R, Testa JE, Miranda MA, Barceló C. Descripción de cuatro casos por mordedura de araña atribuibles a Loxosceles rufescens (Araneae, Sicariidae) en España: revisión bibliográfca, identifcación, biología, vigilancia y control integrado. Revista de Salud ambiental (2024). Consultado online en https://www.researchgate.net/publication/381585001_Loxosceles_rufescens el 27 de junio de 2024.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.