Una 'vacuna' contra el VIH que se pone dos veces al año logra un 100% de eficacia en un ensayo clínico de fase 3

Un medicamento inyectable contra el VIH (virus causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA), lenacapavir, ha mostrado una eficacia del 100% a la hora de prevenir la infección en mujeres de alto riesgo, según un análisis preliminar del ensayo de fase 3 PURPOSE 1.

Los resultados son tan prometedores, reporta el portal de noticias sobre medicina Medscape, que el comité independiente de monitoreo de datos ha recomendado que la compañía que está probando este uso del fármaco, Gilead Sciences, pare la fase ciega del ensayo y ofrezca un ensayo abierto a todos los participantes.

Cero infecciones

Este logro, valoran sus responsables, ha sido tanto inesperado como esperanzador. "Llevo años en el campo", declaró Moupali Das, director ejecutivo del desarrollo clínico en Gilead Sciences "y no ha habido otro ensayo de fase 3 de profilaxis preexposición que haya encontrado cero infecciones".

El ensayo PURPOSE 1 está evaluando la seguridad y eficacia de dos regímenes: la administración dos veces al año de lenacapavir subcutáneo para la profilaxis preexposición y la administración oral diaria de Descovy (200mg de emtricitabina y 25mg de alafenamida de tenofovir) en mujeres y niñas de entre 16 y 25 años. Ambos tratamientos se están comparando con el estándar actual, la administración oral diaria de Truvada (mtricitabina de 200mg y 300mg de fumarato de disoproxilo de tenofovir).

Entre las más de 2.000 mujeres participantes que reciben el lenacapavir, no se ha producido ni una infección por VIH; en contraste, la incidencia de VIH en el grupo de Descovy ha sido de 2.02 por 100 personas/año y en el de Truvada de 1.69 por 100 personas/año.

Similar (pero diferente) a una vacuna

La incidencia de fondo (es decir, la frecuencia que se observaría en una población en ausencia de la vacuna o intervención que se está probando en un ensayo) para el grupo del lenacapavir es de 2.41 por 100 personas/año. Todos los fármacos demostraron ser seguros y bien tolerados. Todos los datos preliminares se anunciarán próximamente, de acuerdo con Das.

El lenacapavir es un medicamento antirretroviral que ya se emplea en el tratamiento de pacientes adultos con VIH cuyas infecciones no se tratan con éxito con otros medicamentos disponibles. Aunque no es estrictamente una vacuna, el uso que está probando en este caso Gilead Sciences es similar, ya que se trataría de la administración profiláctica en personas que están en riesgo de contraer la infección.

Pertenece a los llamados inhibidores de la cápside, y como detalla la Administración de Medicamentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA) deactúa bloqueando la cubierta proteica del virus VIH-1 e interfiriendo así con múltiples pasos esenciales del ciclo de vida viral.

Referencias

ClinicalTrials.gov. Pre-Exposure Prophylaxis Study of Lenacapavir and Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide in Adolescent Girls and Young Women at Risk of HIV Infection (PURPOSE 1). Consultado online en https://clinicaltrials.gov/study/NCT04994509 el 08 de julio de 2024.

Brian Owens. No HIV Infections After Twice-a-Year PrEP. Medscape (2024). Consultado online en https://www.medscape.com/viewarticle/no-hiv-infections-after-twice-year-prep-2024a1000cgp el 08 de julio de 2024.

FDA (2022). La FDA aprueba un nuevo medicamento contra el VIH para adultos con opciones de tratamiento limitadas. Consultado online en https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-aprueba-un-nuevo-medicamento-contra-el-vih-para-adultos-con-opciones-de-tratamiento-limitadas el 08 de julio de 2024.

