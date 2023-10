La Universidad de Harvard aclara que dormir sin ropa interior ajustada eleva la fertilidad masculina

Más de uno, y de una, se va a la cama a dormir sin ropa interior bajo el calor de las sábanas, sobre todo cuando es verano en España. Sin embargo, no siempre ha estado bien visto eso de no llevar el pijama encima y arroparse solo con las mantas. Sin embargo, existe otra opinión. En este caso, un estudio de la Universidad de Harvard confirma que dormir desnudo aumenta la fertilidad masculina, entre otros grandes beneficios para la salud, no solo en lo que a contacto corporal se refiere, sino también a nivel emocional.

La prestigiosa universidad de origen estadounidense aclara así que usar ropa interior ajustada puede afectar a la fertilidad. Además, las investigaciones llevadas a cabo que es aconsejable usar calzoncillos holgados en lugar de los ajustados, conocidos como slip o bóxer, puesto que puede perjudicar a la calidad del esperma. Sin embargo, no hay que irse muy lejos para conocer de cerca cuáles son las ventajas de dormir sin ropa. La doctora y divulgadora científica Teresa Arnandis, más conocida en las redes sociales como 'Lady Science', comentó en el matinal de Antena 3, 'Espejo Público' que lo mejor para el cuerpo humano es dormir desnudos.

La experta comentó que favorece la circulación porque no existe ninguna goma que oprima el cuerpo. Por otra parte, se activa el metabolismo, por lo que sirve para adelgazar. Pero ahí no acaba la cosa porque también sirve para airear zonas del cuerpo que, generalmente, acumulan una gran cantidad de humedad a lo largo del día. Es el caso de las zonas íntimas, las axilas e, incluso, los pies.

¿Qué pasa con la mujer?

La doctora Alyssa Dweck, ginecóloga, que en declaraciones recogidas por el portal Shape avisa de que las mujeres deberían no llevar bragas para dormir: "Suelo decirle a mis pacientes que duerman sin ropa interior, y algunas me miran como si tuviera tres cabezas". A lo que añade: "Las partes femeninas son de manera natural húmedas, oscuras y cubiertas de pelo. Si esa zona está constantemente cubierta, sobre todo por una tela que no transpire, la humedad se acumula. "Todo esto es el caldo de cultivo perfecto para bacterias u hongos", sentencia.

¿Cuáles son los beneficios de dormir desnudo?

Dormir sin ropa, por increíble que parezca, combate el envejecimiento puesto que evita que el cuerpo acumule temperaturas altas y esto favorece la liberación de melatonina, una hormona que actúa, entre otros, en evitar el envejecimiento celular. En un estudio publicado en Sleep, un grupo de investigadores comprobaron que el sueño estimula la actuación de esta hormona, además de otros beneficios, como regular la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Asimismo, contribuye a evitar un exceso de temperatura corporal, lo que también activa la hormona del crecimiento (HGH), que afecta a casi todas las células del cuerpo. Es esencial para reparación ósea y de los músculos. A todo ello hay que sumarle que favorece el control el apetito, lo que se traduce en sobrepeso: dicha regulación de temperatura provoca también la activación de hormonas del metabolismo, evitando que se aumente de peso, y las que controlan el apetito.

Y es que, a menudo, se le presta poca atención a la importancia de dormir mejor y más profundamente. No son pocos los estudios que relacionan el insomnio con una defectuosa capacidad del cuerpo humano para regular la temperatura corporal. Un mejor sueño está directamente relacionado con una mejor calidad de vida y es cardiosaludable. Entre los beneficios, también se encuentra la regulación de los niveles de cortisol.

Esta hormona se regula mejor a temperaturas no demasiado elevadas y en las primeras horas (y menos frescas) del sueño, entre las 22.00 y las 02.00, es cuando baja evitando que se sitúe en niveles demasiado altos, causados por estados de estrés prolongados, lo que es favorecedor sobre la presión sanguínea, la tendencia a aumentar de peso o al envejecimiento prematuro.

Por último, pero no por ello menos importante, eleva los niveles de oxitocina: esta hormona es conocida como 'la hormona del amor'. Es una hormona relacionada con los patrones sexuales y con la conducta maternal y paternal que actúa también como neurotransmisor en el cerebro. La oxitocina contrarresta el estrés y la depresión mediante la lucha contra los efectos nocivos de un cortisol demasiado elevado y reduce la presión arterial.