Una terapia genética logra curar el angioedema, una dolorosa enfermedad hereditaria

Se estima que hasta uno de cada 10.000 españoles padece angioedema hereditario, una condición congénita que provoca una dolorosa hinchazón de la cara y las vías respiratorias y que en ciertas ocasiones puede llegar a resultar mortal. Hasta ahora, contamos con pocos tratamientos para ella y en muchos casos tienen fuertes efectos secundarios que los hacen inadecuados para tratar a niños.

Sin embargo, recientemente un artículo publicado en la revista académica The New England Journal of Medicine ha descrito una novedosa terapia de edición genética (empleando la técnica de las 'tijeras moleculares' CRISPR-Cas9) que con una sola dosis logra reducir en un 95% los síntomas en los pacientes de angioedema.

¿Cómo funciona la técnica CRISPR?

CRISPR-Cas9 es una abreviatura de 'repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regularmente interespaciadas asociada a la proteína 9'. En realidad, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, es una adaptación artificial de un sistema de edición del genoma de origen natural que se encuentra en las bacterias como una defensa inmunitaria.

Para entender esto, hay que tener presente que los virus liberan su ADN en el interior de las células y utilizan las 'maquinarias' de estas para replicarse. Por contra, cuando las bacterias se infectan con virus captan pequeños fragmentos de ese ADN y lo incorporan a su propio genoma en la forma de unas repeticiones particulares (lo que se conoce como CRISPR) que le permiten 'recordar' a ese virus si vuelven a encontrárselo.

Ante un nuevo ataque, las bacterias generan secuencias de ARN (la molécula que se emplea, entre otras funciones, para 'trasladar' las instrucciones contenidas en el genoma a otras partes de las células) que se adhieren a las secciones de ADN repetidas en las secuencias CRISPR. A su vez, estas secuencias de ARN indican a ciertas enzimas, normalmente una llamada Cas9, por donde cortar el ADN viral, desactivando la amenaza.

Pues bien, los investigadores autores de la técnica CRISPR-Cas9 adaptaron este proceso, creando piezas de ARN que se adhieren a secuencias de ADN objetivo específicas de las células y que permiten 'cortarlas' mediante el uso de la enzima Cas9. Posteriormente, se emplean los propios mecanismos de reparación genética de las células para borrar, añadir o reemplazar secuencias genéticas en el lugar del corte.

Un 95% menos de síntomas

En este caso, los autores del trabajo usaron este método para reparar un defecto genético causante del angioedema hereditario. La preparación, bautizada como NTLA-2002 y producida por Intellia Therapeutics, se administra in vivo (por decirlo así, la edición genética se produce en el organismo del propio paciente; por contra, en los enfoques ex vivo se extraen células, se editan externamente y se vuelven a introducir) una sola vez y parece lograr reducciones de hasta el 95% en los signos del angioedema.

Específicamente, en este ensayo de fase 1 se probó en tres pacientes con el fin de comprobar su seguridad y hacer una evaluación preliminar de su efectividad. No se produjeron eventos adversos severos, y los análisis exploratorios registraron una reducción media del 95% en el número de ataques de la enfermedad respecto al mes anterior a la administración del fármaco. A partir de ahora, se realizará un seguimiento de 15 años a los pacientes.

De esta forma, esta terapia se suma a un buen grupo de investigaciones que están probando las terapias CRISPR-Cas9 para tratar varias condiciones diferentes de origen genético, y que en buena parte están arrojando resultados similares en cuanto a seguridad y efectividad. Las evidencias son claras: cada día, las aplicaciones médicas de la edición genética están más cerca de nosotros y podrían ser la respuesta a un gran número de condiciones hereditarias para las que hasta ahora no había solución.

