Una terapia con ingeniería genética podría evitar las complicaciones más graves del tratamiento de la leucemia

La leucemia es una forma de cáncer que, sin tratamiento, frecuentemente termina por ser letal. Para muchos pacientes, la única opción son los trasplantes de células madre hematopoyéticas alogénicas (allo-HSCT, por sus siglas en inglés), comúnmente llamados trasplantes de médula ósea, que no obstante en sí mismos ya entrañan un gran riesgo.

Combatiendo el fuego con fuego

Los allo-HSCT son un procedimiento tremendamente invasivo que sustituye las células madre hematopoyéticas (es decir, las células primitivas precursoras de las células sanguíneas) del paciente, destruidas mediante quimioterapia o radioterapia, por las de un donante sano. Esto tiene dos peligros fundamentales: por una parte, que se produzca una recaída en el cáncer y, por otra, la enfermedad 'injerto vs receptor' (GvHD).

Esta última se produce porque el injerto suele contener una pequeña cantidad de células inmune del donante (concretamente, células T) que a veces pueden reconocer los tejidos y órganos del receptor como ajenos y, por tanto, atacarlos. En estos casos, el paciente, ya de por sí debilitado por el procedimiento, requiere inmunosupresión severa.

Sin embargo, un grupo de investigadores de la Baylor College of Medicine ha propuesto en un artículo publicado en la revista científica Blood una alternativa. Este equipo ya venía trabajando en terapias con células T modificadas de manera que ataquen otras células T malignas (por ejemplo, en leucemia de células T o en linfoma) por lo que decidieron probar este mismo enfoque frente a las células T del injerto que se vuelven contra el receptor.

Un trabajo de ingeniería genética

Para ello, necesitaban una manera de identificar exclusivamente aquellas células T que causan la GvHD. Estudios en macacos habían encontrado que la proteína OX40 podía ser una opción válida para esto, ya que se expresaba de manera abundante en las proteínas de las células T que se infiltran en los órganos de estos modelos animales durante la GvHD aguda.

Después, desarrollaron un receptor bautizado como 'receptor de defensa aloinmune' (ADR) y, mediante ingeniería genética, lo expresaron en células T terapéuticas.

Estas células, una vez administradas a modelos animales con GvHD, no sólo protegieron al receptor de las células T alogénicas, sino que, además, los investigadores comprobaron que no atacaban a sus propias células inmunes.

Referencias

Feiyan Mo, Norihiro Watanabe, Kayleigh Ingersoll Omdahl, Phillip M Burkhardt, Xiaoyun Ding, Eiko Hayase, Angela Panoskaltsis-Mortari, Robert R Jenq, Helen E Heslop, Leslie S Kean, Malcolm K Brenner, Victor Tkachev, Maksim Mamonkin; Engineering T cells to suppress acute GvHD and leukemia relapse after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Blood (2022) doi: https://doi.org/10.1182/blood.2022016052