Una niña recupera la audición gracias a un procedimiento pionero en Pontevedra

Dos otorrinolaringólogas del hospital provincial de Pontevedra han conseguido este martes llevar a cabo con éxito una operación pionera para colocar a una niña de 7 años un implante auditivo osteointegrado bilateral, que le devolverá completamente la audición.

Como han explicado a la agencia EFE Nieves Rodríguez y Tamara González, las dos doctoras que han practicado el procedimiento, se trata de la primera vez que se implanta en España este tipo de dispositivos en niños con hipoacusia bilateral. En el caso concreto de esta paciente, esa reducción en la audición se debía a la atresia, una alteración anatómica del pabellón auditivo.

Más específicamente, Rodríguez señaló que "no oía porque el sonido no le llega al oído interno porque no tiene pabellón ni conducto auditivo". Con el nuevo sistema, "el sonido pasará directamente a través del hueso".

Para lograr esto, el dispositivo procesa el sonido y lo conduce mediante un implante piezoeléctrico. El resultado es un sonido más nítido y claro, libre de la distorsión y el feedback que a menudo afecta a los audífonos.

Como han detallado, la operación ha durado dos horas y "todo ha salido perfecto". La pequeña, que padece un trastorno del espectro autista con alteraciones del lenguaje, recibía el alta este miércoles y la activación del implante se le realizará en seis u ocho semanas. A partir de entonces, señalan las doctoras, podrá volver a oír con total normalidad.