Una mujer desarrolla cáncer de piel tras sufrir un corte profundo durante una manicura

Una mujer de California desarrolló un cáncer cutáneo después de recibir un corte durante una sesión de manicura. Ahora, ella y su doctor están tratando de dar visibilidad a su historia como una lección sobre cómo la velocidad y la persistencia a la hora de buscar tratamiento pueden hacer que este tipo de cáncer (carcinoma de células escamosas) sea completamente curable.

"Ella me cortó"

Tal y como explica el medio de noticias médicas Medscape, todo comenzó con un corte profundo. "Ella me cortó", apuntó Grace Garcia, de 50 años, recordando el incidente sucedido en 2021. "No fue sólo un corte de cutícula habitual: me cortó profundamente, y fue una de las primeras veces que eso me pasó".

Garcia había estado yendo a hacerse las uñas de manera regular durante 20 años, pero aquella vez había acudido a un establecimiento diferente porque no había podido conseguir cita en su sitio de confianza. Según afirma, no recuerda si el técnico abrió el paquete con instrumentos desechables nuevos.

La mujer se aplicó un bálsamo antibiótico, pero la herida no se había curado pasados unos pocos días. Eventualmente, la piel se cerró, pero se formó un bulto oscurecido en el lugar de la herida.

"Su persistencia la ha salvado de perder un dedo"

Inicialmente, su médico pensó que se trataba de un callo por la escritura, pese a que se localizaba en su dedo anular (que normalmente no se emplea para escribir). Por ello, cuando el bulto se convirtió en una verruga, regresó al médico y acudió a un dermatólogo. Fue entonces cuando se le practicó una biopsia del tejido.

El carcinoma de células escamosas es un tipo común de cáncer de piel. Tiene muchas causas, y la de Garcia es al mismo tiempo muy común y muy rara: la infección con el virus del papiloma humano o VPH. Es un patógeno que infecta a millones de personas cada año, pero que no es una causa común de cáncer de piel.

"Es muy raro por varias razones", explica Teo Soleymani, dermatóligo citado por Medscape. "Generalmente, las cepas que causan cáncer desde el punto de vista del virus del papiloma humano tienden a ser de transmisión sexual. En este caso, Garcia sufrió una herida, que se convirtió en el punto de entrada".

Por otro lado, dice, "el pronóstico está completamente dictado por lo pronto que se detecta el problema, y a menudo son completamente curables. La persistencia de Garcia, probablemente, la salvó de tener que amputarse un dedo".

