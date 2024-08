Un tipo de fibra presente en la avena puede provocar pérdida de peso, según un nuevo estudio

La avena está cada vez más presente en los hogares españoles, y en buena medida podría deberse a sus propiedades beneficiosas para la salud que la convierten en una opción ideal para desayunos o meriendas.

De hecho, estos efectos positivos están avalados por un volumen creciente de evidencia científica. Por ejemplo, un nuevo estudio publicado en la revista especializada The Journal of Nutrition ha hallado que un tipo de fibra presente en la avena, llamado beta-glucano, induce una pérdida de peso mayor que otros tipos de fibra. Según los autores, de confirmarse en humanos estos resultados apuntarían a este componente de la avena como una estrategia dietética prometedora frente a la enfermedad metabólica.

Por qué la fibra es tan importante

Este tipo de investigaciones van en línea con los conocimientos que tenemos acerca del papel de la fibra en nuestra salud. Procedente sobre todo de alimentos vegetales, se consideran fibra una serie de sustancias que no podemos digerir y que, por tanto, pasan a través de nuestro tracto digestivo.

Sin embargo, la fibra no es enteramente inerte: en nuestro intestino, es fermentada por los microorganismos que lo habitan (la flora) y este proceso provoca la secreción de varios compuestos beneficiosos (como, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta. Incluso, sabemos que la fibra (y los tipos de ella que consumimos) alteran la composición de nuestro microbioma de maneras que pueden beneficiar nuestro estado de salud.

En términos generales, la fibra se divide en dos clases, ambas importantes para nuestra salud: la soluble y la insoluble. En el caso de este estudio, los investigadores tomaron modelos animales (ratones) de obesidad y les administraron uno de cinco tipos distintos de fibra (pectina, soluble; beta-glucano, soluble; dextrina de trigo, soluble; almidón resistente, un almidón que funciona similar a la fibra; y celulosa, insoluble) cada día durante 18 semanas.

Los beneficios del beta-glucano

Durante la duración del experimento, los científicos fueron midiendo el peso corporal de los animales, su nivel de grasa corporal, la cantidad de energía que empleaban y su tolerancia a la glucosa. También, analizaron su microbioma intestinal y la producción de ácidos grasos de cadena corta en sus intestinos.

Así, encontraron que todos esos tipos de fibra alteraban significativamente el microbioma de los animales y los niveles de ácidos grasos de cadena corta que mostraban. Sin embargo, al tener en cuenta la masa de grasa, el peso corporal y la tolerancia a la glucosa sólo el beta-glucano demostró beneficios.

No se trata de la única evidencia favorable a los beneficios del beta-glucano para la salud, y de hecho agencias como la FDA de los Estados Unidos o la EFSA de la Unión Europea permiten a los comercializadores de alimentos emplear afirmaciones sobre los efectos positivos del beta-glucano sobre el sistema circulatorio.

Alimentos para un peso corporal saludable

Aunque los resultados de este trabajo todavía tienen que replicarse en estudios en seres humanos, en conjunto estas evidencias apuntan al potencial del beta-glucano y los alimentos que lo contienen (como, notablemente, la avena) en estrategias dietéticas frente a determinadas enfermedades de tipo metabólico.

Más en general, subrayan los beneficios observados para la inclusión prominente de la fibra en nuestra dieta habitual, como la reducción en el riesgo de ciertas enfermedades o el mantenimiento de un peso saludable.

Así, opciones como la avena, los cereales integrales, las frutas o las verduras (todas ellas fuentes muy importantes de fibra) se postulan una vez más como un componente muy importante de cualquier dieta saludable, y más aún de aquellas que persigan metas como el mantenimiento de un peso saludable.

