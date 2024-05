Un nuevo estudio apunta al principal componente activo de los hongos psicodélicos como posible tratamiento para la depresión

El año pasado se diagnosticaron en nuestro país 44.000 nuevos casos de depresión resistente a tratamiento, según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. No en vano, esta patología, una de las más comunes entre las que afectan a la salud mental, frecuentemente no responde a los tratamientos convencionales de que disponemos para afrontarla.

Por ello, la búsqueda de posibles herramientas para combatir la depresión es un área en el que se lleva a cabo un gran volumen de investigación. Y, en los últimos años, en este campo se ha renovado el interés por unas sustancias sobre los que durante décadas han pesado los tabúes y la regulación en muchos lugares del mundo: los llamados psicodélicos.

Un efecto más potentes que otras opciones comparadas

Ahora, un nuevo estudio llevado a cabo por científicos británicos y publicado en el medio especializado The BMJ ha concluido que la psilocibina, el compuesto químico responsable de los efectos alucinógenos de los hongos psicodélicos, podría constituir un tratamiento efectivo contra la depresión.

Este es el resultado de revisar siete ensayos clínicos al respecto realizados sobre un total de 436 pacientes con trastorno depresivo (de los cuales un 52% eran mujeres y un 90% eran de etnia blanca). Usando un método de análisis estadístico llamado g de Hedges, estimaron la eficacia del tratamiento con psilocibina en comparación con la administración de placebo, el uso de microdosis de fármacos psicodélicos o la administración de niacina (vitamina B).

De esta manera, estos autores concluyeron que el tratamiento con psilocibina tenía un tamaño del efecto (el parámetro que mide la g de Hedges, y que viene a corresponderse con la diferencia entre dos grupos experimentales) de gran magnitud. Esto significa que el efecto del tratamiento con psilocibina era significativamente más efectivo que el de aquellas alternativas con las que se comparó en los diferentes estudios utilizados para realizar este trabajo.

Dudas sobre los efectos en condiciones reales

Un análisis posterior más pormenorizado arrojó que la psilocibina era más eficaz a la hora de tratar la depresión secundaria (es decir, la relacionada con otra enfermedad subyacente) que la primaria (la que aparece independientemente de otras condiciones del paciente). Otros factores que se relacionaron con una mayor eficacia del tratamiento con psilocibina fueron la edad avanzada y el uso previo de sustancias psicodélicas por parte de los pacientes.

Como principal limitación del estudio, los investigadores señalaron la baja diversidad de la cohorte poblacional estudiada, e indicaron por tanto que es necesario llevar a cabo más estudios sobre la eficacia del tratamiento con psilocibina para la depresión sobre poblaciones más variadas. Otra cuestión importante es el hecho de que, mientras que en los ensayos clínicos los pacientes recibían la psilocibina en entornos muy controlados (habitaciones cómodas y tranquilas, con música relajante y bajo la supervisión de un psicoterapeuta), estas condiciones son difícilmente replicables en un sistema sanitario.

Por ello, estos autores entienden que, si bien estos resultados dan cuenta del potencial prometedor de la psilocibina como tratamiento antidepresivo, a día de hoy siguen existiendo obstáculos importantes (incluyendo de tipo regulatorio) para la incorporación de esta herramienta a la práctica clínica real. Ciertamente, defienden que este trabajo no responde algunas de las cuestiones aún pendientes sobre la efectividad de los hongos alucinógenos en condiciones de 'mundo real', que deberán ser contestadas por futuras investigaciones.

Referencias

