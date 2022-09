Un novedoso fármaco consigue reducir un 75% los síntomas de dermatitis atópica en niños

Hasta ahora, el tratamiento del eczema moderado o severo (también conocido como dermatitis atópica) en los niños más pequeños implicaba el uso de medicación inmunosupresora, con los riesgos y efectos secundarios que ello puede conllevar.

Sin embargo, un ensayo clínico ha logrado buenos resultados abordando este problema con un medicamento biológico, bautizado como dupilumab. Concretamente, se ha registrado una reducción hasta del 75% en los síntomas con mucho menor riesgo de reacciones adversas.

Menos efectos secundarios

Según anuncia la facultad de Medicina de la Universidad Noroeste (Illinois, Estados Unidos) y recogen los resultados de este ensayo clínico de fase III, publicados en el prestigioso medio académico The Lancet, el antibiótico monoclonal dupilumab actúa sobre una vía inmune clave en las alergias, un problema de naturaleza relacionada.

De esta manera, no sólo logro importantes reacciones en la severidad el eczema, sino que también redujo las complicaciones derivadas de esta molesta condición, tales como problemas de sueño, de ánimo o de rendimiento académico.

El ensayo es el primero que prueba un anticuerpo monoclonal para este uso en niños tan pequeños, ya que los anteriores habían comprobado su seguridad y efectividad en adultos y niños mayores de cinco años. Se trata de un estudio aleatorizado y controlado con placebo, además de a gran escala: se realizó en nada menos que 31 lugares distintos a lo largo de Europa y Norteamérica.

Por primera vez disponible para niños menores de 5 años

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se caracteriza por enrojecimiento, sequedad y exudación de la piel junto a un picor que, en función de la severidad de la enfermedad, puede llegar a tener un profundo efecto en la vida de los pacientes y, sobre todo cuando éstos son niños, en la de sus familiares.

Se estima que hasta un 19% de todos los niños menores de seis años padecen dermatitis atópica; igualmente, la enfermedad se presenta antes de los cinco años de edad en entre un 85 y un 90% de los pacientes.

Entre la mitad y dos tercios de los niños que padecen eczema muestran síntomas leves, que se pueden controlar con pomadas esteroideas y humidificadores. Sin embargo, en el resto de los casos, el tratamiento disponible continuaban siendo las medicaciones inmunosupresoras tales como los esteroides orales, cuyo uso en niños se prefería evitar siempre que fuese posible por el riesgo que implican.

Como resultado de esta investigación, el dupilumab pasa a estar disponible para niños de hasta seis meses de edad, con un perfil de seguridad calificado por los autores como "sobresaliente".

Una reducción en el riesgo de alergias

El dupilumab también ha mostrado su efectividad frente a otros problemas mediados por la alergia, tales como el asma o las manifestaciones gastrointestinales alérgicas, pero hasta el momento no se ha aprobado su uso en niños para estas condiciones.

Sin embargo, estos investigadores creen que, al calmar el sistema inmune, el tratamiento del eczema con dupilumab también podría ayudar a reducir el riesgo de desarrollar problemas alérgicos relacionados, tales como el asma o las alergias alimentarias.

Referencias

