Un fármaco para la hipertensión podría ayudar a los pacientes con ELA

Un fármaco normalmente empleado en el tratamiento de la hipertensión y de la hiperplasia de próstata ha arrojado resultados prometedores como una potencial nueva terapia para las enfermedades de las neuronas motoras, entre ellas la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Así lo pone de manifiesto un nuevo estudio llevado a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Edimburgo (Escocia) y el Centro Euan MacDonald para las Enfermedades de las Neuronas Motoras, y publicado en el medio especializado The Lancet.

Aumento en la producción de energía de las neuronas

Como su nombre indica, las enfermedades de las neuronas motoras son una serie de afecciones que afectan a las fibras nerviosas encargadas de controlar el movimiento, provocando que los pacientes lentamente vayan perdiendo la función de sus músculos.

Ahora, parece ser el medicamento terazosina ejerce un efecto protector frente a este tipo de enfermedades, ya que tal y como refleja este estudio llevado a cabo sobre peces cebra, ratones y modelos de células madre ha mostrado disminuir la muerte de neuronas motoras al incrementar su producción de energía.

Y es que de hecho esta investigación arroja luz sobre los mecanismos de la enfermedad, ya que aunque hasta la fecha no está del todo claro qué es lo que causa la muerte de las fibras nerviosas se baraja la posibilidad de que se trate de un descenso en la producción de energía de estas células en los estadios iniciales de la enfermedad. Las neuronas motoras necesitan producir energía para transmitir adecuadamente las órdenes del cerebro a los músculos; si no hay suficiente energía, los mensajes no se transmiten adecuadamente y el movimiento se ve afectado.

Un fármaco ya aprobado

Con el fin de incidir en esta línea de investigación, el equipo de la Universidad de Edimburgo y otro de la Universidad de Oxford están actualmente invitando a 50 pacientes del centro de enfermedades de las neuronas motoras de la última para que participen en un estudio de viabilidad que examine el impacto del fármaco en una serie de indicadores clave de la progresión de la ELA.

Si los estudios de viabilidad arrojan resultados positivos, explican, el siguiente paso será la puesta en marcha de los primeros ensayos clínicos, lo que acercará la aprobación definitiva de este uso del medicamento.

Además, destacan que es previsible que el proceso pueda ser relativamente rápido, dado que al tratarse de un fármaco ya aprobado para otras condiciones médicas existe amplia evidencia sobre la seguridad de su uso en humanos.

