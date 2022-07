Un fármaco antirretroviral común podría mejorar la cognición en el síndrome de Down

@[towfiqu barbhuiya] via canva.com

A veces, fármacos aprobados y ampliamente usados en determinadas patologías acaban teniendo una suerte de 'segunda vida', cuando se descubre su potencial para tratar otras enfermedades.

La lamivudina, un medicamento para el SIDA

Este ha sido el caso de la lamivudina, un medicamento antirretroviral comúnmente empleado para tratar el SIDA pero que, según ha revelado un trabajo publicado en el medio científico Journal of Cellular and Molecular Medicine, mejora la función cognitiva en modelos animales de síndrome de Down.

Como es lógico, será necesario llevar a cabo estudios clínicos que confirmen que este efecto aparece también en las personas. Sin embargo, los autores de la investigación subrayan el potencial de emplear intervenciones farmacológicas como la lamivudina (u otros fármacos capaces de bloquear la misma diana terapéutica) como un tratamiento para mitigar la discapacidad cognitiva en las personas con síndrome de Down.

Buscando la forma de actuar sobre la discapacidad

El síndrome de Down es una condición que se da cuando una persona posee, en su genoma, una copia más (o parte de ella) del cromosoma 21. Esto provoca una discapacidad intelectual moderada, que afecta a aspectos generales de la cognición como la memoria, la capacidad de atención o la capacidad para hablar. En los adultos, además, se produce una aceleración del envejecimiento que implica un declive cognitivo rápido, normalmente propio de personas mucho más mayores en la población general.

Las personas con síndrome de Down, además, tienen un mayor riesgo de padecer alzhéimer. El cromosoma 21 juega un importante papel en esta relación, ya que lleva un gen (la proteína precursora del amiloide, APP) que produce las proteínas precursoras del amiloide que se acumulan en el cerebro y se asocian a una disrupción en sus funciones. La acumulación de amiloide es común en la mayoría de adultos con síndrome de Down mayores de 40 años.

Hasta la actualidad, no existe un tratamiento farmacológico para este problema; pero parece ser que actuar sobre los retrotransposones, como muestra el estudio, podría ser la clave para desarrollarlos.

Los retrotransposones, pieza clave

Los retrotransposones son segmentos de ADN que cambian de lugar dentro del genoma creando copias de RNA de sí mismos, que vuelven al ADN en otros puntos. Los retrotransposones pueden insertarse en áreas específicas del genoma y, por azar, posicionarse en regiones asociadas con enfermedades neurodegenerativas, aumentando su actividad. Las tasas de retrotransposones aumentan con la edad y la senescencia celular.

Curiosamente, los retrotransposones presentan una serie de semejanzas con el VIH, el virus causante del SIDA; una de ellas, su rápida replicación en el interior de las células. La teoría detrás de este trabajo, por tanto, era que emplear inhibidores existentes que evitan la replicación del VIH podría tener la misma utilidad frente a los retrotransposones.

Así, los autores tomaron una serie de ratones con síndrome de Down y, durante cuatro meses, les administraron un tratamiento con lamivudina. A continuación les practicaron varias pruebas conductuales destinadas a medir la actividad locomotora, la memoria de reconocimiento y la ansiedad, y compararon los resultados con los de un grupo de control que no había recibido el fármaco.

Hacia el ensayo clínico

Con esta metodología encontraron que los ratones que habían recibido el fármaco arrojaban mejores resultados, algo que creen que es probable que también se de en los humanos. Incluso, opinan que podría ralentizar el declive cognitivo en personas mayores dentro de la población general.

El proceso, además, puede ser más rápido de lo habitual gracias al hecho de que la lamivudina ya es un fármaco aprobado y relativamente seguro. De hecho, los autores ya planean iniciar ensayos clínicos para el fármaco con personas con el síndrome de down y la enfermedad de Alzheimer.

Referencias

