Un conocido epidemiólogo de EEUU predice qué pasará con ómicron

El avance de la variante ómicron sigue imparable por su elevado nivel de transmisión y desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa pronostican que más del 50% de la población europea se infectará con esta cepa en las próximas seis u ocho semanas.

Asimismo, el asesor de la OMS, el doctor Bruce Aylward, ha argumentado que ómicron no será la última variante del virus y ha advertido de la posibilidad de que en el futuro surjan nuevas mutaciones de la cepa original. "No lo sabemos aún, pero cuanto más circule el virus, más posibilidades hay que de que surja una nueva variante más mortal que ómicron", señalaba.

"Ómicron finalmente afectará a casi todos"

Pero, ¿qué sucederá con ómicron? ¿Qué vaticinan los expertos? El epidemiólogo estadounidense, Anthoni Fauci, principal asesor del Gobierno de Estados Unidos durante esta pandemia, ha destacado recientemente que ómicron acabará infectando a prácticamente toda la población. Sin embargo, ha querido lanzar un mensaje tranquilizador a la sociedad.

El Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés) prevé que más del 50 por ciento de la población europea estará infectada por Ómicron en las próximas 6-8 semanas, según ha avisado el director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge.(Fuente: Europa Press / OMS) Así avanza ómicron en Europa.

"Ómicron, con su grado extraordinario y sin precedentes de eficiencia de transmisibilidad, finalmente afectará a casi todos", indicaba el doctor Fauci a J. Stephen Morrison, vicepresidente sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, en declaraciones recogidas por la CNN.

No obstante, las personas que estén vacunadas no enfermarían gravemente ni fallecerían. "Les irá razonablemente bien en el sentido de no tener hospitalización y muerte", añadía el experto en epidemiología, quien añadía que nos encontramos ante un periodo de transición con respecto a la pandemia.