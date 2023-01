Un cancerígeno en nuestro propio cuerpo: una enzima que nos protege frente a virus podría volver malignas las células

El cáncer es una patología que, en esencia y de manera obscenamente simplificada, surge cuando algunas células sufren un cierto daño genético que las hace reproducirse sin control, consumiendo recursos necesarios para células sanas.

Este daño genético puede ser fruto del azar, correr en el linaje o estar producido por agentes externos (siendo algunos ejemplos muy conocidos el alcohol, el amianto o el humo del tabaco). Y, ahora, un estudio ha desvelado una posible sustancia cancerígena que estaría producida por nuestro propio organismo.

Un arma contra los virus

Tal y como publica un grupo de investigadores del Weill Cornell Medical Center (Estados Unidos) en el medio especializado Cancer Research, la APOBEC3G es una familia de enzimas cuyo objetivo principal es combatir virus (más específicamente, retrovirus como el VIH). Para lograr tal cosa, lo que hacen es dañar el código genético de los invasores modificando químicamente el nucleótido (cada una de las partículas que componen el ADN y que podría decirse que se corresponden con una 'letra' en el código genético) citosina (letra 'C'), lo que persigue interferir en la replicación viral.

Esto se conoce desde hace ya tiempo, y el peligro inherente de tales sustancias en nuestro organismo sugería que el cuerpo tiene mecanismos para evitar el daño genético que pueden provocar. No obstante, desde hace una década y con el advenimiento de las actuales técnicas de secuenciación genética los estudiosos empezaron a encontrar mutaciones extensivas similares a las provocadas por las enzimas APOBEC3G en el ADN celular en el contexto del cáncer. En 2016, una célebre investigación descubrió que una alta proporción de las mutaciones presentes en el cáncer de vejiga se correspondían con APOBEC3G, y que estas mutaciones podrían estar ayudando a los tumores a evadir estrategias como la quimioterapia.

El triple de mortalidad

Partiendo de esta base, los autores de este trabajo estudiaron el rol de las enzimas APOBEC3G en un modelo animal modificado genéticamente (concretamente, ratones 'editados' para que produjeran estas enzimas, que son propias sólo de los humanos) al que luego se expulso en un carcinógeno sintético que imita el humo del tabaco) y que compararon con un grupo de control sin la modificación genética. La primera señal relevante de que las enzimas tienen potencial cancerígeno vino de que hubo una proporción bastante mayor de ratones que desarrollaron cáncer en el grupo con la enzima (76%) que en el que no la poseía (53%).

La letalidad durante 30 semanas también era mayor en los ratones modificados (100%) que en los que no estaban modificados (c. 33%). No sólo eso; los investigadores encontraron enzimas APOBEC3G en el núcleo celular de las células cancerígenas ratones modificados genéticamente y observaron que sus células tenían cerca del doble de mutaciones.

Finalmente, la identificación de la 'firma característica' de las enzimas en el perfil de mutaciones de las células malignas de los ratones encontró que efectivamente era esta la causa de una proporción importante de los daños genéticos. No sólo eso, sino que la búsqueda de esta firma en bases de datos genéticas de cáncer humano arrojó que se encontraban asociadas a los cánceres de vejiga en muchas ocasiones y que se relacionaban con peores desenlaces.

Afortunadamente, conocer el papel de las APOBEC3G puede ser la clave para desarrollar tratamientos frente al cáncer de vejiga que tengan como objetivo inhibir los efectos dañinos de estas enzimas.

