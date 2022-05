Un bebé de 400 gramos sobrevive gracias a que los médicos lo envolvieron en una bolsa de plástico

Los profesionales del Worcestershire Royal Hospital de Worcester (Reino Unido) han logrado un hito al salvar la vida de un bebé que nació prematuramente, tras tan sólo 25 semanas de embarazo (apenas seis meses), y con un peso de únicamente 400 gramos. Para ello, tuvieron que meterlo en una bolsa de plástico que lo mantuviera caliente.

Un bebé en una bolsa

Tal y como explica el medio británico Echo, el bebé (llamado Pace), nacido el 11 de marzo, no tenía aún correctamente desarrollados los pulmones, por lo que fue necesario practicarle una maniobra de 5 minutos para que comenzara a respirar. Tras ello, a parte de ser introducido en la bolsa neonatal (un dispositivo similar a una bolsa de plástico con una goma ajustable que se usa para mantener la temperatura corporal y para proteger su piel, tan delicada que no se le podía tocar) se le tuvo que colocar un ventilador para mantener su respiración y ha pasado sus primeras semanas en una UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).

Actualmente, Pace se encuentra en el hospital de Bristol (de hecho, los progenitores han abierto una campaña en GoFundMe para recaudar el coste de los viajes hasta ese centro), sujeto a otro dispositivo de asistencia respiratoria y luchando contra una sepsis pero, afortunadamente, evoluciona de manera favorable.

Incluso, sus padres ya han tenido la oportunidad de sostenerlo en sus brazos, algo que en un primer momento no era posible debido a su fragilidad. Eso sí, todavía le queda un tiempo de hospitalización: hay que tener en cuenta que los pulmones no se desarrollan enteramente hasta la semana 32 (es decir, unos dos meses después del parto en el particular caso de Pace) y que los bebés con tan bajo peso tienen mayores riesgos de sufrir determinadas patologías, por lo que es preciso que su estado sea objeto de una estrecha vigilancia.