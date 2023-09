Tratar un tumor durante el embarazo: ¿es posible llevarlo a término sin riesgos?

Los expertos calculan que, alrededor de una de cada mil mujeres en estado de gestación en España reciben un diagnóstico tumoral. No es una circunstancia habitual, a tenor de estas cifras, pero cuando sucede, médicos y pacientes deben poner en marcha un tratamiento complejo que requiere de un enfoque y abordaje multidisciplinar. Aunque, dicho esto, hay que saber que no es posible hacerlo en todos los casos. Por lo que respecta a los tipos de cáncer más 'descubiertos' durante el embarazo, se encuentra el de mama.

Desde el Servicio de Ginecología Oncológica de MD Anderson Cancer Center Madrid, el doctor Javier de Santiago insiste en que debemos desterrar la idea tan extendida de que, si se detecta un tumor en el primer trimestre de gestación, la interrupción del embarazo es la única salida. "Tener un cáncer durante el embarazo no implica necesariamente tener que interrumpirlo, aunque es fundamental individualizar por completo cada tratamiento durante el proceso".

¿Qué tipos de cáncer se diagnostican más durante el embarazo?

Existen determinados tipos de tumores que se diagnostican más que otros durante la gestación. Entre todos ellos, destaca por prevalencia el de mama, a pesar de que es difícil de detectar durante el embarazo porque las mamas aumentan de tamaño. La explicación de que exista un mayor número de 'descubrimientos' de cáncer de mama durante el embarazo, podría encontrarse en el aumento de la edad gestante, factor de riesgo indiscutible para este tipo de tumor.

Tal y como aparece reflejado en el informe 'Las cifras del cáncer en España 2023' elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica, se detectarán más de 35.000 cánceres de mama a lo largo de 2023. Al ser un tumor tan extendido entre la población, es más probable por tanto que aparezca en mayor número también en mujeres gestantes.

El cáncer más diagnosticado durante el embarazo es el de mama, en parte por su prevalencia a nivel general.. Getty Images

Los tumores diagnosticados durante el embarazo (de la misma manera que cuando no lo hay) pueden ser benignos o malignos. Los benignos no son cáncer; los malignos sí lo son. Siguiendo de cerca al cáncer de mama, el más prevalente en la gestación, están el de cuello uterino, los linfomas y el melanoma. Como explican desde MedLine Plus, el cáncer rara vez afecta al feto, y existen tratamientos que son seguros durante el embarazo. En términos generales, las opciones dependerán de lo avanzado de la gestación, el tipo de cáncer, su tamaño y estadío en el que se diagnostica.

El tratamiento y el embarazo, ¿pueden coexistir?

Si bien es cierto que existen tumores malignos que pueden llegar a resultar mortales, y que el retraso en el tratamiento podría reducir su eficacia, el cáncer se suele tratar del mismo modo en las mujeres embarazadas que en las que no lo están. Los tratamientos habituales, cirugía, quimioterapia y radioterapia, pueden lesionar al feto, y es ésta una circunstancia grave que puede hacer que la primera opción de la gestante sea abortar. Sin embargo, los especialistas hablan de tratamientos que, en algunos casos, pueden regularse de tal forma que el riesgo para el feto se vea considerablemente reducido.

Existen pruebas diagnósticas que, con las debidas precauciones, no afectan al feto durante el embarazo. 20M EP

En palabras del doctor de Santiago, "el cáncer en el embarazo supone dos grandes interrogantes. Por un lado, sobre el tipo de pruebas diagnósticas que se pueden hacer para detectar la enfermedad. Contamos con una serie de armas que no afectan al embarazo, como es el caso de las resonancias. Y también las pruebas radiológicas, a priori dañinas, se pueden realizar con la protección adecuada".

Una vez existe el diagnóstico, llega el momento en el que los especialistas deben decidir cuál será el tratamiento a aplicar. "En el caso de que se trate de un tumor de mama, se pueden valorar diferentes escenarios terapéuticos sin que esto implique un peor pronóstico. La posibilidad de llevar a cabo un tratamiento quirúrgico dependerá de la localización del tumor y, en el caso del cáncer de mama, se puede llevar a cabo", aclara el doctor de MD Anderson Cancer Center Madrid.

La medicación tras el diagnóstico

Por lo que respecta a los tratamientos complementarios, el doctor de Santiago explica que "muchos de los fármacos quimioterápicos disponibles se pueden administrar en caso de cáncer durante la gestación, siempre y cuando se lleve a cabo una vigilancia mucho más frecuente de lo habitual en cuanto al crecimiento del feto. Eso sí, estos fármacos están descartados durante el primer trimestre".

El tratamiento de una mujer embarazada con cáncer pasa por un control mucho más frecuente y exhaustivo del desarrollo del feto. Europa Press

Queda claro, por lo tanto, que en caso de tener un diagnóstico de cáncer durante la gestación, no es siempre sinónimo de interrupción del embarazo, y que debe ser un tratamiento absolutamente individual y multidisciplinar. El seguimiento perinatólogo debe ser mucho más intensivo, y la vigilancia fetal frecuente.

"Estas pacientes deben seguir un proceso de tratamiento complejo que requiere un abordaje conjunto como el de cualquier tipo de cáncer, pero al que debemos añadir un especialista en obstetricia que controle el estado del feto en todo momento. También se necesita la presencia imprescindible de un psicooncólogo. Pero sí, tratar un tumor y llevar la gestación a término es posible", concluye el jefe del Servicio de Ginecología Oncológica de MD Anderson, doctor Javier De Santiago.

