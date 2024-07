Stop cistitis: tips para prevenir la aparición de una de las infecciones más habituales de las mujeres en verano

La cistitis es una de las infecciones más frecuentes de las mujeres en verano. Algunos estudios demuestran que prolifera en esta época del año debido al aumento de humedad en el área urogenital por el calor y el sudor. Esto produce que se altere la flora vaginal normal y se produzca la proliferación y crecimiento de bacterias patógenas que pasan desde el periné a la uretra y a la vejiga. Los especialistas también indican que el aumento de relaciones sexuales en la temporada estival es otro factor que puede originarla.

Hay dos tipos principales de cistitis: bacteriana (una infección) y no bacteriana, que involucra causas como lesiones en el área.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas más comunes de la cistitis son dolor, escozor o ardor al orinar, así como una sensación de 'vaciado incompleto': “lo que básicamente significa que todavía sientes como si necesitaras orinar aunque acabas de ir al baño”, indica la ginecóloga Marta Sánchez-Dehesa.

Otros síntomas pueden incluir sangre en la orina (esto puede o no ser visible), una sensación general de malestar (incluyendo cansancio y náuseas), necesidad de orinar con más frecuencia y orina oscura y con olor fuerte.

¿Qué causa la cistitis?

Según la doctora,, la cistitis bacteriana se produce cuando las bacterias incorrectas ingresan al cuerpo a través de la uretra. “Una vez que ingresan, pueden viajar por la uretra hasta la vejiga e incluso los riñones si no se trata”.

La especialista añade que “muy a menudo, la cistitis bacteriana es causada por bacterias malas que ingresan a la uretra desde la piel o alrededor del ano. Limpiarse de la manera incorrecta y tener relaciones sexuales puede aumentar el riesgo de que esto suceda, así que hay que asegurarse de limpiarse desde la parte superior de la vulva hasta la parte inferior y orinar inmediatamente después de mantener relaciones sexuales”.

La cistitis no bacteriana o no infecciosa normalmente es causada por hematomas o irritación de la uretra. “A menudo, esto puede deberse a la fricción durante las relaciones sexuales o deportes como el ciclismo y la equitación. Otras causas de cistitis no infecciosa pueden incluir sustancias químicas de jabones y productos de baño y cloro en las piscinas”.

¿Cómo prevenirla?

Según la doctora, un tip que puede beneficiar a la prevención de la cistitis es beber muchos líquidos: “ayuda a eliminar el sistema urinario, lo que ayuda a diluir la orina y nos permite orinar con más frecuencia”.

Si se suele tener cistitis después de las relaciones sexuales, la experta recomienda orinar inmediatamente después de las relaciones sexuales. Esto ayudará a eliminar cualquier bacteria dañina que haya llegado a la uretra durante el acto sexual.

La doctora no recomienda el uso de jabones y lubricantes aromatizados que pueden irritar la uretra. “En época estival hay que ser más escrupulosos y es recomendable una adecuada higiene de las partes íntimas, no se debe utilizar el mismo jabón o gel que usas para el cuerpo”.

La zona íntima es más delicada y tiene un pH ligeramente diferente, por lo que es necesario un producto específico que no lleve detergentes agresivos y tenga en cuenta sus características, que limpie sin resecar, irritar ni producir una variación del pH. Y, si es posible, que contenga además activos hidratantes y emolientes.

