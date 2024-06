La solución más efectiva y segura para aliviar picaduras este verano: un dispositivo de calor que no emplea químicos

Con la llegada próximamente del verano, los mosquitos empiezan a hacernos compañía no deseada. Con las altas temperaturas, la proliferación de estos insectos nos obliga a tomar precauciones, sobre todo en lugares con humedad al caer la tarde, para evitar las picaduras. Estas, que pueden causar inflamación y picores, son una de las afecciones más comunes en los veranos de España, sobre todo, del mosquito tigre que no deja de extenderse por la península. Incluso hay quienes presentan reacciones alérgicas que extienden estos síntomas durante varios días.

Además del jabón que empleamos, el que unos insectos piquen a unas personas u a otras tienen una explicación. La cantidad de dióxido de carbono que expulsa nuestro cuerpo o el uso de repelentes químicos que hagamos o las barreras antimosquitos con las que contemos en casa influye mucho en esta decisión. Aunque, muchas veces, debemos reconocer que no hay medida que sirva para evitar que los mosquitos lleguen a nuestra sangre.

Llegado el caso, solo queda preocuparse por cómo aliviar el picor tras el ataque (o la hinchazón en los peores casos), para lo que la mayoría solemos acudir a remedios caseros, como el aloe vera o el hielo. Sin embargo, no son tan efectivos como desearíamos, por lo que no es de extrañar que la búsqueda de soluciones probadas se dispare ahora que el verano nos pisa los talones... ¡y nosotros tenemos una! En Amazon venden un dispositivo de Beurer que, por menos de 30 euros, promete calmar las picaduras de mosquito en pocos minutos; y no lo decimos nosotros, sino los casi 34.000 usuarios que lo han probado y dejado sus buenas referencias.

La abertura de la zona delantera expide calor para aliviar la picazón e hinchazón. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Dispositivo para aliviar las picaduras de los mosquitos Descripción: Aparato contra picaduras de insectos para aliviar el picor y la hinchazón sin usar productos químicos, sino placas de calefacción de cerámica. Marca: Beurer Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 29.99 Imagen:

Aunque a veces apostemos por las soluciones más vendidas, como el espray de Relec, para evitar las picaduras, no siempre nos libramos de ellas. El objetivo de este pequeño dispositivo que siempre podemos llevar encima para tratarlas es básico: aliviar el escozor y el picor que estas producen y conseguir que el habón y que desaparezca lo antes posible y sin uso de químicos.

Para ello, se sirve de una placa de calentamiento que se sitúa sobre la afección para acelerar el proceso de curación. El dispositivo se activa fácilmente pulsado un botón y dispone de programas diferentes, de 3 o 6 segundos de calor, para poder usarlo en función de las necesidades de cada persona, incluso aquellas que tienen piel sensible pueden emplearlo.

Este tratamiento térmico, además de combatir el picor, también disminuye la hinchazón causada por los insectos. Entre las facilidades de su uso también encontramos una luz que permite aplicarlo en la oscuridad.

Remedio efectivo para las picaduras

Vistas sus características, la pregunta ahora es, ¿es realmente efectivo este dispositivo? Para comprobarlo, hemos analizado las casi 24.000 valoraciones que este dispositivo tiene en Amazon, donde podemos adquirirlo por menos de 30 euros. Estos usuarios que ya lo han probado le han otorgado 4,4 estrellas doradas sobre 5, siendo las opiniones mayoritarias las de máxima puntuación. Allí, encontramos impresiones muy favorables al uso de este dispositivo, puesto que muchos aseguran que realmente funciona y que, tras una sola aplicación, la picadura disminuye de tamaño y se alivia el picor que produce. Eso sí, algunos destacan que la sensación de calor puede resultar un poco molesta al principio, por lo que se recomienda usarlo con suavidad y cautela hasta comprobar cómo reacciona la piel.

