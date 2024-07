La soledad crónica en adultos se asocia a un riesgo de ictus un 56% mayor

Los adultos de más de 50 años que experimentan niveles de soledad persistentemente elevados tienen un riesgo de ictus hasta un 56% mayor, según ha concluido un nuevo estudio.

Curiosamente, este aumento en las probabilidades de padecer este evento cardiovascular potencialmente letal no se registró de la misma manera en aquellas personas que experimentan soledad situacional, una circunstancia que los investigadores creen que apoya la hipótesis de que es la soledad crónica la que está detrás de esta soledad.

Una epidemia de soledad

Según explican los autores de este trabajo en la revista científica eClinicalMedicine, y tal y como desarrolla la investigadora de ciencias sociales y conductuales de la Escuela T.H. Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard Yenee Soh en declaraciones concedidas al medio de noticias sobre medicina Medscape, "estos hallazgos sugieren que los individuos que experimentan soledad crónica tienen un mayor riesgo de ictus. Es importante prestar atención, de manera rutinaria, a la soledad; las consecuencias pueden ser peores si no la identificamos y la ignoramos".

Sobre todo a raíz de las medidas de distancia social tomadas en muchos países desde que irrumpió la pandemia de covid-19, la soledad es un problema más prevalente que nunca. Incluso, hay expertos que hablan de epidemias de soledad, especialmente si tenemos en cuenta que existen evidencias que apuntan a que la soledad y el aislamiento social se asocian a consecuencias significantes y crónicas para la salud.

Por ejemplo, hay investigaciones previas que han encontrado que la soledad está ligada a la enfermedad cardiovascular, si bien son pocos los estudios que han examinado la asociación específicamente entre la soledad y el riesgo de ictus. Concretamente, este estudio es el primero que se centra en los cambios en esta relación a lo largo del tiempo.

Soledad crónica y situacional

Para ello, los autores tomaron datos del Estudio de Salud y Jubilación 2006-2018 de 12.161 participantes, en todos los casos mayores de 50 años y sin historia previa de ictus. Estas personas respondieron inicialmente a preguntas correspondientes con la Escala de Soledad Revisada UCLA (Universidad de California - Los -Ángeles), una herramienta empleada para medir el grado de soledad que padecen las personas.

Posteriormente, las 8.936 que aún participaban en el estudio volvieron a responder a esas preguntas. En base a las puntuaciones obtenidas en la escala de soledad en los dos puntos temporales, se dividió a los voluntarios en cuatro grupos: aquellos cuya puntuación fue consistentemente baja, aquellos en los que la soledad remitía (la puntuación era mayor al comienzo que al final), aquellos en los que la soledad aumentaba (la puntuación era menor al comienzo y más alta al final) y aquellos en los que la puntuación era consistentemente elevada.

Por último, la incidencia de los ictus se determinó en base a los reportes de los propios participantes y teniendo en cuenta los datos extraídos de sus historias médicas.

Un riesgo hasta un 56% mayor

Mediante estos datos, se encontró que entre aquellos participantes cuya soledad se midió sólo al comienzo se registraron 1.237 ictus; entre los que aportaron las dos mediciones, se registraron 601 en el tiempo que duró el seguimiento del estudio.

Tras ajustar algunos factores, como el aislamiento social, los síntomas depresivos, la actividad física, el índice de masa corporal y otras condiciones, los autores de la investigación hallaron que los participantes que reportaron soledad al comienzo del estudio tenían un riesgo un 25% mayor que aquellos que no lo hacían. Más importantemente, aquellos que lo hicieron en las dos mediciones tenían un riesgo un 56% mayor.

Esta investigación no cubría los mecanismos fisiológicos que podrían estar detrás de la asociación (incluyendo, por ejemplo, cuestiones como el uso de alcohol o los grados variables de adherencia a las medicaciones que los médicos prescriben). En cualquier caso, estos resultados sí que evidencian que aquellos que experimentan soledad crónica son individuos que podrían no ser capaces de desarrollar o mantener relaciones sociales satisfactorias, lo que en el largo plazo tiene consecuencias muy importantes para su salud.

La importancia de atender a la soledad

En particular, Soh recalca que "dado que la soledad es una experiencia altamente subjetiva, buscar atender e intervenir en las necesidades específicas de los pacientes es importante. Igualmente", añade, "es importante distinguir entre la soledad y el aislamiento social".

Y concluye: "al cribar la soledad y atender, o incluso al remitir a los pacientes a profesionales de la atención médica conductual, los médicos pueden jugar un papel fundamental en el abordaje de la soledad y sus riesgos para la salud de manera temprana, ayudando a reducir la carga poblacional de la soledad".

Referencias

