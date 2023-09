Soledad Cardozo, paciente con cáncer de pulmón: "La persona sana tiene muchos problemas; la enferma, sólo uno"

Jamás ha fumado (de hecho confiesa que siempre detestó el olor del tabaco). Tampoco ha bebido alcohol. La alimentación de Soledad siempre ha sido de lo más saludable. ¿Entonces? ¿Por qué un diagnóstico de cáncer de pulmón? El estigma que se cierne sobre los pacientes de este tipo de tumor es una radiografía de lo que somos en España como sociedad. Siempre se busca al culpable. "La falsa idea de querer hacerlo todo bien, y que por hacerlo todo bien no te va a pasar nada, es una ilusión óptica", nos dice.

Nuestra protagonista hace gala de una generosidad extraordinaria, de una brillantez indiscutible y de un sentido del humor envidiable, regalándonos su testimonio en primera persona. Un diagnóstico demoledor en el cuarto mes de embarazo de su tercer hijo puso su vida patas arriba, aunque ella confiese que nunca necesitó de un tumor para saber lo afortunada que era.

Ahora, 8 meses después y en pleno tratamiento, esta abogada bonaerense afincada en Madrid participa en el proyecto 'A pulmón' de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACAP) y MD Anderson Cancer Center de Madrid. El objetivo es coronar la cima del pico Peñalara (2.425 metros de altitud) con un oncólogo, para dar visibilidad a este tipo de cáncer tan estigmatizado. La idea, también, es poner de manifiesto la importancia del ejercicio físico para minimizar la sintomatología.

Tú siempre fuiste una mujer que 'hacía las cosas bien', tal y como mandan los cánones de la correcta alimentación, la ausencia de drogas, de alcohol… y sin embargo te enfrentas a un cáncer de pulmón.Mi vida siempre fue muy coherente. Comía sano (tenía una nutricionista que me marcaba las pautas, de hecho), nunca en mi vida he fumado, ni he bebido alcohol, ni me he drogado… Este mazazo me vino por el mero hecho de estar viva.

Todos los que estamos vivos corremos ese riesgo, ¿no?Sí, pero no es lo mismo cuando ya tienes un diagnóstico. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mi ciudad de origen, Buenos Aires, está construida de espaldas al Río de la Plata. Uruguay es una ciudad completamente distinta, construida mirando al Río de la Plata. A veces siento que nosotros nos criamos de espaldas a la muerte y cuando nos enfrentamos a una realidad que nos choca y nos da una cachetada de humildad, nos volvemos Uruguay, mirando la muerte de frente todo el día. Lo que yo trato de hacer en terapia cada día es ser Colonia, que es una ciudad chiquitita que está en el medio entre Buenos Aires y Uruguay, que mira al río pero al mismo tiempo da la espalda. Mi objetivo es ser Colonia. Soy consciente de mi mortalidad, de la impertinencia, pero yo necesito superficialidad para no ser tan consciente.

Soy consciente de mi mortalidad, pero necesito superficialidad para no ser tan consciente

¿Qué papel juega la salud mental en todo este proceso vital?La salud mental es tan importante como la física. Yo entreno 4 veces a la semana con Soraya Casla, que hace 'Ejercicio y Cáncer', y aparte de ella hago fisioterapia. Para cuidar mi salud mental voy con Fátima Castaño, de MD Anderson. Pero soy afortunada, porque no todo el mundo tiene acceso.

¿Cómo fue el shock del diagnóstico?Yo estaba en el cuarto mes de embarazo de mi tercer hijo. Me sentía mal y pasé por muchos hospitales (Quirón, Ruber…). En todos me decían que era normal, que era por el embarazo. Pero yo había estado embarazada dos veces y aquello no era normal. Llegué al hospital Gregoio Marañón y allí tuve la fortuna de que me salvaran la vida porque me lo detectaron, aunque esa fortuna me costó carísima.

¿A qué te refieres?A que tuve que interrumpir el embarazo para empezar el tratamiento. Desde entonces, hay días que ya no sé de qué lloro, y tampoco sé de qué río. Si lloro por el duelo de aquel bebé, o del duelo por mi 'no salud', porque me han robado la idea de futuro, ya no existe. Lo que sí sé es que la enfermedad me lo puede quitar todo, menos mi esencia.

Tuve que interrumpir el embarazo para empezar el tratamiento

Tras esa interrupción, ¿qué sucedió?Yo no soy una estadística, ni soy un diagnóstico… yo atravieso una enfermedad. En el Gregorio Marañón me dieron tres sesiones, pero me generó tanta angustia, me sentí tan abrumada allí, que busqué una segunda opción. Y gracias a Dios fui a parar a MD Anderson y a Pilar, mi oncóloga especialista en tumor pulmonar, cuello y cabeza. Mira, recuerdo que cuando iba a entrar en quirófano para que me hicieran el legrado, pedí a la enfermera papel y boli y escribí: "María (que es como me llamaba mi mamá), vas a ser feliz. Todavía no sé cómo, pero lo vas a ser".

¿Qué te ofrece Pilar que no te ofrecieran otros médicos?Ella me facilita la vida, me quita peso de la mochila. Me organiza las visitas, me deja descansar cuando ve que lo necesito entre una consulta y otra. Siento que ella y yo formamos un equipo. A veces no hace falta ni que me hable. Sólo con mirarme, ya sabe.

¿Cómo te comunicaron el diagnóstico?Al Marañón le debo los honores de estar viva, pero no los de estar sana mentalmente. Existe un derecho a la información del paciente, pero no de cualquier manera, no a cualquier precio. Yo siempre digo que honestidad, sin empatía, es agresión. La medicina sin humanidad no merece ser ejercida. Yo estaba sola cuando me lo comunicaron, fue espantoso. Me dijeron que me quedaban dos meses, que tenía que poner en orden mis papeles, mi casa, mis hijos…

Me dijeron que me quedaban dos meses, que debía poner en orden mis papeles. Siempre digo que honestidad, sin empatía, es agresión

Pues ese diagnóstico ha falladoRecuerdo que al final de aquel discurso del médico en el hospital entró en la sala mi marido, y escuchó una parte. Él es programador, ¡imagínate!, binario, de ceros y unos… Cuando terminaron, les dije "bueno, gracias por la información, me voy, no me voy a quedar aquí a que me velen, gracias por su tiempo". Entonces me di la vuelta, miré a mi marido que estaba petrificado, y le dije "vamos, tenemos 60 días para buscar a alguien que confíe en mí". Él me miró y me dijo "amor, esto es serio", a lo que yo respondí, "claro, cariño, ¡es mi vida entera! Vámonos".

¿Qué papel juega el sentido del humor en las situaciones más dramáticas de la vida?Para mí, el fundamental. El sentido del humor es el primer paso a la aceptación. Una misma puede hacer bromas, eso sí, una misma… los demás ya no sé… Cuando voy al 'spa' –dice refiriéndose a los ciclos del tratamiento– cada tres semanas, y les entrego sangre a las enfermeras, les digo "fíjate que no tenga cáncer", y ellas se parten de risa.

El sentido del humor es el primer paso a la aceptación

Qué importante es dar con los profesionales correctos, ¿verdad?La doctora Pilar López Criado ha sido mi salvación. Cuando llegué a ella, en la MD Anderson, me dijo que iba a vivir 40 años más y a tener tres maridos. Así, con ese diagnóstico, me quedé. Me aferré a ella porque me entendió a la perfección. Yo necesitaba información que no me infantilizara, que no me hiciera mansplaining –concepto en el que un hombre ofrece a una mujer consejos no solicitados–, que me diera la información que yo pudiera metabolizar, ni más ni menos. A cualquiera que pase por esto le deseo que encuentre el profesional que tenga cintura, ese termómetro que te dé la temperatura justa.



Y Pilar, tu oncóloga, fue esa profesional.Pilar es la mujer de mi vida. Al terminar nuestra primera consulta yo le pregunté: ¿usted quiere ser mi médica?… Porque vamos a tener una relacion larga y yo quiero que así sea. En ese momento yo tenía una hija de tres años y un hijo de 8, y necesitaba verlos crecer. Además mi marido no tiene estilo, no sabe vestir, necesito enseñarle cosas a mi hija que mi marido no va a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos? Y me dijo que sí, que contara con ella.

Ahora estás involucrada en el proyecto 'A pulmón' para dar visibilidad a tu enfermedad. Imagino que mantenerse activa ayuda.El ejercicio físico ayuda mucho a atenuar los síntomas. Es brutal. Cuando voy al 'spa' cada 21 días, veo la diferencia entre quien hace deporte y quien no lo hace. No tengo estadísticas, pero no las necesito porque lo vivo en primera persona. A mí me impresiona cuando los médicos me dicen que no es lo mismo llegar sana al cáncer que hacerlo con un montón de patologías previas. Y tienen razón, yo entreno cuatro veces a la semana teniendo un tumor pulmonar, y eso puedo hacerlo porque llegué sana al cáncer. Y ahora la subida al pico Peñalara, todo un reto. Hay una frase que me encanta: El hombre sano tiene muchos problemas; el enfermo, sólo uno.

Yo entreno cuatro veces a la semana teniendo un tumor pulmonar, y puedo hacerlo porque llegué sana al cáncer

El proyecto antes mencionado habla también de estigmas, pero no entiendo cómo podemos estigmatizar a alguien por tener cáncer de pulmón.Pues así es. Muchos pacientes tienen como sentimiento de culpa, de vergüenza, no sabría cómo definirlo. Esta enfermedad es tan cruel, tan humillante, tan desestabilizadora, que mueve todas las capas de tu existencia. Es como la sensación de: 'tienes cáncer porque te lo mereces'. Urge hacer hincapié en la prevención, con cribados, y en la investigación. El cáncer es cruel, saca lo peor de cada uno. Por eso, si hay alguna Sole que pueda verme subiendo el pico, que me vea riéndome, o riéndose al equipo de la expedición… alguien que lo vea y sienta ganas de ponerse las zapatillas, se pinte los labios y se haga un bushing, me doy por satisfecha. Yo ese día iré con un brushing bien hecho.

El cáncer es cruel, mueve todas las capas de tu existencia, saca lo peor de cada uno

Pero en una cumbre a más de 2000 metros hará viento, te vas a despeinar…Me da igual. Yo me maquillo, bueno… siempre digo que llevo encima tres kilos de naturalidad... y si alguien sigue el reto durante su primer mes de tratamiento, que es el peor, y piensa "anda, mira, se puede ser feliz con la enfermedad", me vale. Yo misma pensaba si podría ser feliz al principio. Ahora sé que cuesta, pero que es posible.

¿Nunca has pensado en rendirte?Si algo tengo claro, es que no me puedo dar el lujo de bajar los brazos, porque mis hijos tienen que saber que la vida también es esto. Yo no soy una enferma, yo soy una mujer que está atravesando una enfermedad. Soy una mujer que ríe, que baila, hago bachata, hago salsa, voy a boxeo con mi hijo, él saca su ira y yo saco la mía… Tengo un instructor especial para no romperme los huesos, al que a veces levanto con sus 120 kilos de la ira que tengo. También hago yoga.

No me puedo dar el lujo de bajar los brazos, porque mis hijos tienen que saber que la vida también es esto

Estás viviendo otra vida, diferente a la anterior.Ese mundo en el que yo ya estoy envuelta, es mi mundo. Pero he decidido que sea mi mundo con mi color, con mi personalidad. Que yo llego al centro MD Anderson y saludo a Fran, de recepción. Después, en la segunda sala está Beatriz, que me da las citas con Pilar. También está Robledo, un nutricionista buenísimo que fue jugador de fútbol. Cuando me siento bajita me voy a hablarle a la radióloga que me levanta el ánimo. El Anderson es mi refugio, ellos son mi manada. Antes, el cartel enorme que te recibe en la puerta, en el que destaca la palabra 'cáncer', me daba pavor. Ahora, ese cartel es mi mayor esperanza.

Pero los hospitales ofrecen otra realidad paralela, ¿no es así?Cuando pisas el hospital tu mundo se paraliza. Tus amistades siguen haciendo su vida, mi marido sigue haciendo su vida, mis hijos lo mismo, y yo necesito que así sea. Mi trabajo ahora consiste en mantenerme viva. Y en ese mantenerme viva, me voy muriendo varias veces.

Mi trabajo ahora consiste en mantenerme viva. Y en ese mantenerme viva, me voy muriendo varias veces

¿Se puede tener calidad de vida con un cáncer?Yo me considero una privilegiada. Tengo acceso a la sanidad privada, tengo una habitación para mí sola con acceso a un baño, con enfermeras que saben mi nombre, que conocen mi historia. Cuando me hacen la transfusión, que mira que es una situación dura, les digo: "yo quiero sangre andaluza, que necesito alegría". Y todas se ríen. En mis condiciones, eso es calidad de vida.

De nuevo el sentido del humor…A cualquier persona que esté atravesando un cáncer yo le escucho crujir los cristales. Estamos rotos. Precisamente por eso el sentido del humor es imprescindible. Yo lo practico todo lo que puedo.

¿Y tu entorno se ha sabido 'subir a tu carro'?¿Se han quedado, o han entrado en pánico?Mi entorno está a 11.000 kilómetros. Pero los más cercanos, que son mi marido, mis hijos, Marisa y mis amigas, algunas suben y otras bajan del carro. Entiendo que les reflejo su propia mortalidad y sus propios miedos. Hay amigas que me dicen "tienes que hacer todo lo posible porque yo no puedo vivir sin ti". A mi marido le he prometido que no voy a dejarle solo con los dos niños.

Algunas amigas se han bajado de mi carro. Entiendo que les reflejo su propia mortalidad

¿Alguna queja al respecto?El entorno a veces no sabe cómo estar, pero yo les diría que no hace falta saber. ¡Con estar basta! A veces puedes guiarlos y a veces no, pero hay que estar. Que a nadie le gusta, pero esto es parte de la vida. Al principio, el miedo conduce el camino. Después, el miedo pasa a ser copiloto.

¿Qué esta siendo lo más difícil en el día a día?Lo más difícil para mí está siendo la gestión. La gestión económica, la gestión del tiempo, la emocional, las decisiones cruciales que se tienen que tomar en un leve lapso de tiempo… Todo esto sabiendo que una también es tóxica en este proceso.

¿Algún consejo?Uno: no recomiendo a nadie tener cáncer. Dos: no recomiendo a nadie ser adulto. Porque la gestión que transita un enfermo, que no es solo la enfermedad sino toda la burocracia añadida, es abrumadora, desquiciante. El primer mes es el más jodido. Yo decía que al cáncer le gustaba tanto mi sonrisa que me la robó. Después, con el tiempo, me di cuenta de que nadie me puede robar nada, que todo es mío, y que esta nueva Sole que estoy conociendo ahora me va a caer igual de bien. Voy a hacer todo lo posible porque nos llevemos bien.

Yo antes decía que al cáncer le gustó tanto mi sonrisa que me la robó

¿Hay lugar para el victimismo? ¿Dónde lo colocamos?Hay que tener muy claro que le enfermedad no te beatifica, te hace vulnerable y mortal.

