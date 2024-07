Sofocos nocturnos: consejos para evitarlos, dormir mejor y mejorar el descanso

Las sensaciones repentinas de calor durante la noche pueden originarse por dos motivos: noches tropicales que nos regala el cambio climático en julio y agosto o bien una afección que los causa. En el segundo caso el motivo más habitual suele ser el climaterio y afectar principalmente a las mujeres. En estos casos no pueden evitarse pero sí hay ciertos consejos para proteger el descanso nocturno en la medida de lo posible.

Si eres mujer y estás entre los 45 y los 55 años, y no tienes otra patología que pueda desencadenar los citados sofocos, es probable que te encuentres padeciendo uno de los rasgos de la sintomatología más habitual del climaterio, es decir, el periodo vital en el que cesa la función reproductora.

El sofoco que deriva de la etapa menopáusica tiene rasgos específicos, no es una subida de temperatura sin más sino que es más intenso en la cara, el cuello y el pecho. También es muy probable que vaya acompañado de un enrojecimiento de la piel en esas zonas y que el sudor se vaya alternando con escalofríos, pudiéndose confundir con fiebre.

La edad y la menopausia no forman sin embargo una ecuación perfecta que cause sofocos a toda la población femenina. De hecho, la ciencia no ha averiguado específicamente por qué se producen en unos casos y en otros no. El mecanismo biológico habla de que la disminución del estrógeno provoca que el hipotálamo se vuelva más sensible a la temperatura corporal. El tabaquismo, la obesidad y la raza son factores de riesgo en este sentido.

No hay que olvidar que este calor y sudoración repentinos también pueden estar causados por otros motivos, como efectos secundarios de medicamentos, problemas de tiroides y ciertos cánceres.

Aunque existe medicación destinada a disminuir esta sintomatología que incide en algo tan importante como es el descanso nocturno, voces expertas recomiendan que las mujeres se replanteen ciertos hábitos antes de optar por la opción farmacalógica. Así, se recomienda esperar qué repercusión tienen esos cambios durante dos o tres meses.

Atención a lo que cenas

Aunque los sofocos derivados de la menopausia se deben a un proceso fisiológico que no podemos alterar, sí que hay que prestar atención a todo lo que hacemos antes de meternos en cama. Y para empezar, qué cenamos. En este sentido voces expertas aconsejan evitar aquellos alimentos que puedan alterar el descanso: alcohol, comidas picantes y cafeína.

Más allá de las cenas, lo recomendable es mantener un peso saludable, ya que estar por encima de tu Índice de Masa Corporal (IMC) provocará que los sofocos serán más frecuentes y severos.

Rutinas de ejercicio

Como hábito general, más allá de sufrir o no sofocos nocturnos, la dieta saludable tiene su mejor ecuación complementaria en una rutina de ejercicio, aunque sea de una duración breve y de intensidad leve. En términos generales, el ejercicio ayuda a descansar mejor.

Hacer del dormitorio el mejor espacio de descanso

Si se juntan las altas temperaturas veraniegas con sufrir sofocos nocturnos hay que procurar que el espacio de descanso tenga la menor temperatura posible. Un vaso de agua fría en la mesilla de noche será una gran aliada además de un sistema de ventilación adecuado.

La ropa de cama

La ropa de cama, especialmente en verano, puede ser la gran aliada para que, de producirse, esos sofocos sean lo más breves y menos intensos posibles. Así, las sábanas de fibras naturales como el algodón o el lino aliviarán esa sensación de calor sobrevenido.

