El síntoma común pero poco conocido que podría advertir del lupus y las enfermedades autoinmunes según un nuevo estudio

En nuestro país, las enfermedades autoinmunes resultan sorprendentemente comunes. Por ejemplo, más de 4 millones de personas padecen artrosis lumbar, según indican los resultados del estudio de prevalencia de las enfermedades reumáticas en la población adulta en España (EPISER 2016) publicados en el año 2019. Casi otro de millón millón sufre gota; la incidencia de la artritis reumatoide está en torno a las 300.000 personas, la de la artritis psoriásica alrededor de 215.000 y la del lupus eritematoso sistémico por encima de las 75.000.

En términos generales, las enfermedades autoinmunes son un grupo de patologías en las que es el sistema inmune del paciente el que ataca a su propio cuerpo. En función de la condición concreta a la que nos refiramos, los síntomas son diferentes y relativos a diversos órganos; lo que muchas personas desconocen es que frecuentemente también afectan al sistema nervioso y al cerebro, provocando signos de carácter neurológico que en algunos casos podrían actuar como indicadores tempranos de las enfermedades. Este podría ser el caso de las pesadillas y las alucinaciones, según una nueva investigación.

Pesadillas, sueños vívidos y alucinaciones

Y es que ahora, un nuevo estudio llevado a cabo por autores de la Universidad de Cambridge y el King's College de Londres ha buscado indagar en estos síntomas neuropsiquiátricos y para ello, como han publicado en la revista académica eClinicalMedicine, los investigadores interrogaron a 676 individuos con lupus y a 400 profesionales que trabajan con pacientes de esta patología, así como a 69 individuos con enfermedades reumáticas autoinmunes y 50 profesionales de estas enfermedades.

Concretamente, les preguntaron sobre la aparición de 29 síntomas neurológicos y de salud mental, como depresión, alucinaciones o pérdidas de equilibrio. Igualmente, hicieron preguntas sobre el orden de aparición típico de estos signos durante un episodio.

Según se desprende de los resultados detallados en el artículo, uno de los síntomas más comunes fueron los sueños interrumpidos (principalmente pesadillas y sueños vívidos), que aparecía en tres de cada cinco pacientes de lupus y en uno de cada tres con otras patologías autoinmunes. Notablemente, en un tercio de ellos este síntoma apareció más de un año antes que el cuadro típico del lupus.

De un modo parecido, casi uno de cada cuatro pacientes experimentó alucinaciones, aunque en el 85% de ellos este síntoma no se manifestó hasta que apareció la enfermedad o más tarde.

Una faceta ignorada de la enfermedad

Uno de los puntos interesantes del estudio es que explora la relación entre las enfermedades autoinmunes y la salud mental, una cuestión tradicionalmente poco estudiada a pesar de los mecanismos neurológicos que pueden unir ambos problemas. En parte, opinan los autores, porque la terminología empleada típicamente resulta 'estigmatizante' y los pacientes pueden tener reticencias a comunicar síntomas como las alucinaciones a los profesionales.

Esto ha llevado históricamente a que muchos pacientes con esta clase de sintomatología, que como vemos podría en algunos caso servir como indicador temprano de la condición autoinmune, hayan recibido diagnósticos falsos de condiciones psiquiátricas.

En la actualidad, no conocemos con exactitud de qué modo el lupus y otras enfermedades autoinmunes podrían provocar síntomas como pesadillas o alucinaciones. Sin embargo, sabemos que la inflamación, un proceso que es crucial en las patologías de esta clase, puede dar lugar a pesadillas (a veces llamadas 'sueños febriles'.

En todo caso, debemos tener en cuenta que el diagnóstico del lupus aún hoy en día se realiza principalmente por eliminación de otras patologías. Por ello, es vital que sigamos identificando nuevos síntomas; describir los cuadros clínicos de manera más completa puede ayudar a los profesionales a identificar el problema mucho antes y comenzar el tratamiento de manera más temprana, antes de que se produzcan daños que en algunos casos podrían resultar irreversibles.

