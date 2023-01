Así es el simple test nasal que podría ayudar a encontrar virus desconocidos hasta la fecha

La pandemia de coronavirus nos ha acostumbrado a los test nasales para descubrir infecciones víricas. De hecho, la emergencia sanitaria global ha supuesto un fuerte impulso para el desarrollo de este tipo de tecnologías.

De hecho, en cierto sentido vivimos una cierta revolución en lo que a métodos de vigilancia epidemiológica se refiere. En esta línea, hasta ahora la mayoría de los test de detección eran específicos de un patógeno concreto, con lo que era necesario un estudio y un conocimiento previos del mismo. Pero ahora, una nueva herramienta desarrollada por investigadores de la Universidad de Yale (Estados Unidos) podría cambiar esta premisa.

Buscar moléculas inespecíficas

Como explican estos autores en el medio especializado The Lancet Microbe, el método en cuestión se diferencia de los que se han venido empleando hasta el momento en que no 'busca' trazas del virus que está causando la patología sino, más bien, las señales que deja la reacción del organismo contra la invasión.

El concepto no es nuevo; de hecho, ya se han desarrollado previamente test de anticuerpos contra muchas enfermedades (los anticuerpos son una serie de moléculas que nuestro cuerpo fabrica para combatir enfermedades). Sin embargo, los anticuerpos también son específicos para un determinado agente infeccioso, con lo que se ven sujetos a las mismas limitaciones que las pruebas de antígenos o las PCR en lo que a especificidad se refiere.

En esta ocasión, los investigadores parten de un trabajo previo que identificaba una proteína producida por el cuerpo en la lucha contra los virus, pero que al contrario de lo que sucede con los anticuerpos no es específica de un patógeno concreto.

Un marcador para saber dónde buscar ADN

El principio es simple: al detectar esta proteína (en principio en pacientes con sintomatología infecciosa) debería ser posible detectar aquellos pacientes que tienen más probabilidades de estar sufriendo una infección vírica sin necesidad de realizar el test para el virus concreto; incluso, en casos en los que dicho virus no esté previamente descrito o para el que no existan aún pruebas específicas.

De hecho, desarrollan los autores, este test podría servir también para indicar a los microbiólogos dónde deben buscar las proteínas y el material genético que se emplean precisamente para describir los nuevos virus.

Referencias

Nagarjuna R Cheemarla, Amelia Hanron, Joseph R Fauver, Jason Bishai, Timothy A Watkins, Anderson F Brito et al. Nasal host response-based screening for undiagnosed respiratory viruses: a pathogen surveillance and detection study. The Lancet Microbe (2023). DOI: https://doi.org/10.1016/S2666-5247(22)00296-8