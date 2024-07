Seis hábitos saludables pueden prevenir cuatro de cada diez casos de cáncer, según un nuevo estudio

El cáncer ha pasado este año a ser la primera causa de muerte en España, como resultado del envejecimiento de la población y sobre todo de una reducción notable en la fatalidad de las enfermedades cardiovasculares. No sólo eso, sino que afortunadamente las muertes de cáncer aumentan a un ritmo menor que los casos, lo que nos dice que también el abordaje de los tumores está logrando aumentar la supervivencia de los pacientes.

Con todo, la situación evidencia que es necesario potenciar las estrategias preventivas, un área que en el caso del cáncer tiene aún un inmenso potencial por delante. Y es que ya conocemos un buen número de factores de riesgo modificables que afectan al riesgo de las personas de desarrollar tumores, y actuar con ellos podría prevenir hasta cuatro de cada diez casos.

Factores de riesgo modificables

Así lo asevera un nuevo estudio publicado en el medio especializado CA: A Cancer Journal for Clinicians, que explica que cuatro de cada 10 diagnósticos de cáncer y casi la mitad de todas las muertes de adultos de 30 o más años en los Estados Unidos pueden explicarse por este tipo de factores de riesgo modificables y reversibles.

Esta conclusión es resultado del análisis de información del año 2019 (y por tanto, libre de la distorsión provocada por la pandemia de covid-19) obtenida de varias bases de datos de cobertura nacional (en los Estados Unidos). Para estimar la prevalencia de los factores de riesgo se emplearon encuestas representativas de la población nacional y los riesgos relativos asociados de cáncer se dedujeron en base a estudios publicados de gran escala o meta-análisis (trabajos científicos que analizan la literatura especializada sobre un tema determinado).

Más concretamente, los factores de riesgo evaluados fueron:

El uso actual y pasado de cigarrillos.

La exposición pasiva al tabaco.

El exceso de peso corporal.

La inactividad física.

El consumo de alcohol.

El consumo de carne roja y procesada.

Una baja ingesta de frutas y verduras, fibra en la dieta y calcio en la dieta.

Exposición a la radiación ultravioleta.

Infección con diferentes virus, incluyendo el virus del papiloma humano (HPV) y el de la hepatitis C.

El tabaco, el más importante

En base a este método, se estima que el 40% de todos los cánceres en Estados Unidos (excluyendo el cáncer de piel distinto del melanoma) y el 44% de toda la mortalidad por cáncer en mayores de 30 años eran atribuibles a factores de riesgo modificables.

El principal responsable en este caso fue el tabaquismo, al que era atribuible en torno a un 20% de los casos y un 30% de los decesos. En cualquier caso, estaba correlacionado con un 56% de todos los casos prevenibles de cáncer en los varones y a cerca del 40% de los casos prevenibles en las mujeres.

A continuación, en la lista se situaban el exceso de peso corporal, el consumo de alcohol, la exposición a la radiación ultravioleta y la inactividad física. Un lugar especial ocupa la exposición al virus del papiloma humano, que se asociaba al 100% de los casos de cáncer cervical en las mujeres.

Hábitos que reducen el riesgo de cáncer

En la mayoría de los casos, la exposición a estos factores de riesgo se puede reducir considerablemente mediante algunas estrategias preventivas que pasan por la concienciación sobre la adopción de ciertos hábitos saludables, pero que también requieren políticas de salud destinadas a proteger a las personas de ellos.

Particularmente, las intervenciones sobre el estilo de vida que reducirían de manera muy importante la exposición a estos riesgos (y por tanto, los casos y la mortalidad por cáncer) incluyen:

No fumar (reducir la exposición activa al tabaco).

Adoptar una dieta saludable (reduce el riesgo de padecer exceso de peso, aumenta la ingesta de frutas y verduras y reduce el consumo de carne roja y procesada).

Realizar ejercicio físico de manera habitual (además de ser antitético a la inactividad, reduce el riesgo de padecer exceso de peso).

Abstenerse de consumir alcohol.

Emplear protección solar y tomar medidas para minimizar la exposición a la radiación ultravioleta.

Vacunarse contra el VPH y practicar sexo seguro (para evitar en lo posible esta infección y el riesgo de cáncer asociado).

Eso sí, recuerdan los autores, en todo caso estas recomendaciones deberían complementarse con políticas públicas (lucha contra el consumo de alcohol y tabaco, promoción de la alimentación saludable, concienciación, medidas para reducir la radiación ultravioleta en espacios públicos) que terminen minimizar aún más el impacto de estos factores de riesgo modificables.

Referencias

Farhad Islami, Emily c. Marlow, Blake Thompson, Marjorie L. McCullough, Harriet Rumgay, Susan M Gapstur et al. Proportion and number of cancer cases and deaths attributable to potentially modifiable risk factors in the United States, 2019. CA: A Cancer Journal for Clinicians (2024). DOI: https://doi.org/10.3322/caac.21858

