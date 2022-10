La sedación tras un ataque cardíaco podría mejorar las posibilidades de supervivencia

Las enfermedades cardiovasculares son actualmente la primera causa de muerte en el mundo. Afortunadamente, los científicos han ido encontrando cada vez más formas de ir reduciendo ese fatídico desenlace.

Propofol y desmedetomidina

En esta línea, una nueva investigación llevada a cabo sobre modelos animales (ratones) ha concluido que la administración de sedantes una vez que se ha restituido la circulación tras un ataque cardíaco mejora la supervivencia y la conservación de la función cerebral.

Los autores, adscritos al Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos) explican en el medio académico Anesthesiology que administraron los sedantes propofol y dexmedetomidina a ratones una vez que se restauró la circulación a ratones que habían sufrido un ataque cardíaco. Como control emplearon inyecciones salinas.

Durante la sedación, se redujo la temperatura corporal y se monitorizaron el flujo sanguíneo en el cerebro y su actividad eléctrica.

Efecto protector sobre el cerebro

Lo que encontraron es que, iniciando la sedación justo al reinicio espontáneo de la circulación, los ratones mostraban una supervivencia mucho mayor que con el control salino (un 81% en el propofol, un 88% con la dexmedetomidina y un 25% en el control). Este enfoque también mejoró la recuperación de la actividad cerebral y disminuyó las anormalidades en el flujo sanguíneo cerebral.

Cabe destacar que la sedación pasados 60 minutos desde el restablecimiento de la circulación no mostró tener estos efectos beneficiosos sobre los ratones.

Así, la sedación en los ratones comatosos tras un ataque cardíaco estimuló la recuperación de la actividad cerebral EEG de onda lenta (la misma que presenta el cerebro durante el sueño no-REM) mientras que, en condiciones normales, los modelos murinos que han sufrido esta forma de accidente cardiovascular pueden pasar varias horas sin recuperar este tipo de actividad cerebral.

Por supuesto, estos resultados en ratones no son automáticamente trasladables a seres humanos. Por ello, los autores sugieren que se pongan en marcha ensayos clínicos que testen esta estrategia, ya que opinan que la evidencia de que podría tener un efecto protector sobre el cerebro es sólida.

Referencias

Takamitsu Ikeda, Edilberto Amorim, Yusuke Miyazaki, Risako Kato, Eizo Marutani, Michael G Silverman, Rajeev Malhotra, Ken Solt, Fumito Ichinose. Post-cardiac Arrest Sedation Promotes Electroencephalographic Slow-wave Activity and Improves Survival in a Mouse Model of Cardiac Arrest. Anesthesiology (2022) DOI: https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000004390