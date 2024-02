Sanidad financiará las gafas y las lentillas: fecha prevista y qué se sabe hasta ahora

Fue el 29 de enero de este mismo año cuando la recién nombrada ministra de Sanidad, Mónica García, anunciaba que el Gobierno de España incluirá las gafas y lentillas dentro de las prestaciones de la Seguridad Social. El objetivo de esta medida es que "la gente no tenga que echar mano al bolsillo cuando se necesite de una prestación".

Sin embargo, en cuanto a la fecha en la que se pondrá en marcha esta medida social, desde el Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez aclaran que se llevará a cabo "a lo largo de la legislatura", es decir, aún no se sabe el día exacto en el que arrancará estas subvenciones. Tampoco el mes o el año en concreto. Lo cierto es que si se echa la vista atrás, no se trata de una iniciativa nueva. Ya en la pasada legislatura, con Carolina Darias al frente de esta cartera, ya se propuso expandir las prestaciones de este sistema, aunque finalmente la medida no proliferó.

Asimismo, cabe decir que en algunos países europeos lleva años en vigor. Este es el caso, por ejemplo, de Francia. Macron impulsó el plan 100% Santé, con el que se pueden conseguir gafas gratis. Además, se permite la posibilidad de que los mayores e 16 años las renueven de forma gratuita cada dos años. Algo similar ocurre también en Alemania, cuyo Gobierno rembolsa el costo de las gafas para menores de 18 años y para los mayores con discapacidad visual grave.

El plan de Sanidad para incluir gafas y lentillas en la Seguridad Social

Desde el Ministerio de Sanidad explican a Newtral.es que "por el momento no hay ningún plan elaborado ni concreto sobre la mesa" para implementar ese objetivo de introducir la salud visual en la cartera común que anunció Mónica García. De hecho inciden en que "las declaraciones de García no son más que ejes, objetivos y planes que tiene su cartera para trabajar a lo largo de la legislatura". Faltaría concretar cada uno de los puntos anunciados.

¿A cuanta gente beneficiaría en España?

En España siete de cada diez ciudadanos (70,6%) utiliza gafas o lentillas para ver bien en su día a día, según datos del Libro Blanco de la Visión 2023. Es decir, si se hacen los cálculos, esta medida beneficiaría a más de 30 millones de personas.

¿Qué opinan los ópticos acerca de esta medida?

El Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía se ha manifestado en contra esta medida. Argumentan que su impacto económico será mayor del previsto y que afectará a los resultados de estos negocios por cuenta propia, según ha publicado el medio Autónomos y Emprendedores.

La presidenta del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, Blanca Fernández Pino, manifestó no haber recibido ninguna comunicación por parte del Gobierno sobre esta nueva bonificación, la cual "les ha cogido por sorpresa", según declaraciones al mismo medio. Además, ha considerado que "se debería regular por comunidades autónomas teniendo en cuenta el presupuesto de cada una".

Justo en este sentido, la presidenta del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía ha planteado también sus dudas respecto a la viabilidad de la propuesta, considerándola "irrealista" debido al elevado coste en las cuentas públicas que supondría proveer a toda la población, teniendo en cuenta que, en España, siete de cada diez personas necesitan gafas o lentillas.

La visión del 57% de la población empeoró durante la pandemia



Más de seis millones de personas en España podrían necesitar gafas o lentillas, pero su situación económica les impide hacer frente al gasto, según ha resaltado la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO) y la asociación de utilidad pública Visión y Vida en su 'Libro Blanco de la Visión. Edición especial Covid-19'.

Según el Libro Blanco de la Visión en España, durante la pandemia del Covid-19, el 57% de la ciudadanía ha visto cómo su visión ha empeorado, como la sintomatología de problema visual era una constante en la vida del 44,5% de la población y cómo nuestros hábitos de vida han cambiado, obligándonos a estar más tiempo en espacios de interior y forzando nuestra visión próxima, instan a "iniciar acciones que ayuden a recuperar pronto la situación y a fomentar que exista un 100 por ciento de buena salud visual en España".

"Existe una gran barrera: la ciudadanía no está cuidando su salud visual de manera preventiva. Del 70% que tras terminar el Estado de Alarma dijeron que se revisarían, solo lo han hecho un 18,2%. Del mismo modo no hemos buscado remedio a la sintomatología de problema visual, que sigue estando latente para el 42,1% de la población. Además, el cuidado de la visión infantil sigue relegado a un segundo plano (el 59,1% de las personas que no han revisado a sus hijos no lo harán porque no se han quejado)", apuntan.

