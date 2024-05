Sanidad alerta de contaminación por salmonela en esta verdura procedente de España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado este lunes la información relativa a la presencia de la bacteria Salmonella en brotes germinados de alfalfa marca Tugas procedentes de España. Como medida de precaución, las autoridades sanitarias catalanas han ampliado la retirada del producto, que hasta ahora afectaba a una serie de lotes de 50g, al formato de 150g y a todos aquellos lotes en el mercado cuya fecha de caducidad sea inferior al 11/05/2024 para el formato de 50g y el de 150g.

Por tanto, también se recomienda a todas las personas que tengan este producto en sus casas que se abstengan de consumirlo.

Datos del producto

Según detalla el aviso de la AESAN, los datos del producto implicados son:

Nombre del producto: Alfalfa. Brotes germinados.

Nombre marca: Tugas.

Aspecto del producto: Bolsa de plástico.

Fecha de caducidad: Todos los lotes con caducidad 11/05/2024 o anterior.

Peso de unidad: 50g y 150g.

Temperatura: Refrigerado.

La distribución se ha producido en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Islas Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que puedan haberse dado redistribuciones a otros territorios.

La información se ha trasladado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que eviten el consumo; y en caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (como diarrea o vómitos, fiebre, dolor de cabeza...) que acudan a un centro de salud.

Salmonelosis: Qué es, síntomas y tratamiento

La infección por Salmonella se produce tras la ingesta de productos contaminados y los principales alimentos implicados son aquellos procedentes de aves de corral, como el huevo, aunque los productos cárnicos también pueden suponer un peligro si no están bien cocinados.

Suele manifestarse principalmente con vómitos, diarrea o náuseas, síntomas que se acompañan de calambres abdominales. La fiebre suele ser otro de los signos del cuadro sintomático de esta infección. Y, en ocasiones, las diarreas pueden ser sanguinolentas.

Por lo general, los principales síntomas duran de dos a siete días. Las diarreas pueden prolongarse hasta dos semanas y provocar que el intestino del infectado no vuelva a la normalidad, incluso, hasta que no pasen unos meses. No obstante, algunas variedades de la bacteria salmonela provocan fiebre tifoidea, una enfermedad que puede ser mortal y que es más frecuente en los países en desarrollo.

