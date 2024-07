¿Tienes una quemadura solar? Así puede ayudarte el aloe vera

En España nos gusta mucho disfrutar del sol, y en ocasiones no tenemos en cuenta las precauciones que nos aconsejan año tras año los expertos en salud. Por esta razón, si te has excedido tomando el sol y notas tu piel enrojecida, caliente, inflamada y dolorida lo más probable es que se haya producido sobre ella una quemadura. ¿Es irreversible? No, en principio no lo es, pero lo más razonable es que procures que no vuelva a suceder porque el efecto nocivo del sol sobre la piel tiene un efecto acumulativo.

Mientras pensamos en que no se repita, tenemos que solucionar el problema que ya existe. Para ello, hay un producto natural casi milagroso que acude al rescate de nuestra piel con sus innumerables propiedades refrescantes y calmantes. Se trata del archiconocido aloe vera. Pero es que más allá de su efecto inmediato, los polisacáridos del gel que contiene esta planta aportan un gran poder cicatrizante y regenerante. Y muchos beneficios más.

Para desentrañar todo el potencial antiinflamatorio e hidratante del aloe vera, así como su correcta aplicación, hemos entrevistado a un buen número de especialistas, y compartimos con todos vosotros sus consejos de uso para sacarle todo el jugo saludable (que es mucho).

Los polisacáridos del aloe vera, alto poder cicatrizante

Para comenzar a conocer a fondo todas las propiedades del aloe vera, el doctor Antonio Ortega, médico dermatólogo de Clínica Menorca, nos habla de que "el extracto de aloe vera es rico en acemananos, polisacáridos de alto poder cicatrizante, hidratante y regenerante, capaz de reparar los tejidos dañados".

El aloe vera es una planta con un gel con superpoderes en su interior. Andy. CC BY-NC-SA 2.0 DEED

"Las hojas de aloe vera contienen aloína, un compuesto con notables propiedades antiinflamatorias que son útiles en el tratamiento de quemaduras solares, refrescando la piel y haciendo que se sienta menos dolorida. Las propiedades hidratantes y humectantes del gel de aloe vera también son un aspecto importante de cómo puede ayudar a las quemaduras solares. Cuando la piel se daña por la sobreexposición al sol, las capas superiores de las células de la piel se dañan o mueren, creando sequedad y, potencialmente, descamación".

Afortunadamente, el aloe vera se absorbe fácilmente en la piel y tiene un alto contenido de agua, "por lo que es excelente para restaurar la hidratación perdida en una quemadura solar. Las enzimas del gel de aloe también actúan como exfoliantes suaves, ayudando a eliminar algunas de las células muertas de la piel y dejándola suave y fresca".

Lo que el daño solar inflama, el aloe vera desinflama

Como nos cuenta Sonia Lucena, directora del Centro Integral Médico Estético Método FIVE, "el aloe vera es una planta muy conocida por sus propiedades regenerativas. También es antinflamatoria, lo cual contribuye a disminuir la irritación e inflamación que provoca el daño solar. Esta planta previene las infecciones en la piel quemada, hidrata y estimula la producción de colágeno, lo cual ayuda a regenerar la piel tras las quemaduras solares".

El aloe vera calma la piel inflamada y enrojecida por el sol. Getty Images/iStockphoto

"Gracias al contenido en aminoácidos, antioxidantes y vitaminas C y E, el aloe puede acelerar la curación de las heridas y quemaduras solares", añade la farmacéutica Pilar Pérez, CEO de Albalab Bio

Redundando en estos conceptos, la doctora de IML Adriana Juanes expone que "cuando hay una quemadura solar tenemos eritemas, irritación e inflamación en la piel. El aloe vera, al tener propiedades calmantes, antiinflamatorias y descongestivas, ayuda a corregir esa inflamación, calmar el picor, la irritación y la rojez. Luego, sería importante aplicar un producto más reparador con aceite de argán, manteca de karité y otras sustancias más nutritivas para contrarrestar la sequedad que puede provocar la alta exposición solar".

No todas las quemaduras solares son iguales

La doctora María Elechiguerra, de Clínicas Dorsia, quiere dejar claro antes de diferenciar los tipos de quemadura solar posibles que "antes de nada hay que tener en cuenta que no existe un bronceado al sol sin riesgo, ya que el bronceado en sí mismo es una respuesta urgente de la piel a una agresión externa".

Si la piel presenta ampollas o heridas, es necesario consultar a un sanitario antes de aplicar aloe vera. Freepick

Según la doctora, los rayos UVA, al penetrar en la piel, inducen un daño en el ADN que muchas veces no se podrá reparar, así como alteraciones del colágeno. En respuesta a este daño, las células llamadas melanocitos generan la melanina, responsable del bronceado, pero también es una señal de alarma.

"Según la gravedad de la quemadura podemos diferenciar entre leve, que cursa con un pequeño eritema y dolor a la palpación, además de que tarda pocos dias en sanar; y una quemadura grave, en la que podemos apreciar inflamación e incluso ampollas. Cuando presentamos una quemadura, lo primero es evitar la exposición solar nuevamente en los siguientes días. Las leves pueden tratarse con aloe vera y mejorar mucho", añade.

En cualquier caso, ante quemaduras dolorosas, con componente ampolloso o heridas visibles, debe consultarse siempre antes con un profesional sanitario, para asegurar que no sea necesario ningún otro tratamiento más específico.

La quemadura solar compromete la función barrera y la hidratación

Cuando nos quemamos, "suele ocurrir que se debilita la función barrera de la piel y esto da lugar a una gran deshidratación. Por eso una de las funciones imprescindibles para 'curar' la quemadura tiene que consistir en reponer la humedad perdida", dice Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, que cuenta con su Press&Glow para este menester. En este punto, el aloe vera es un gran remedio, puesto que tiene grandes propiedades hidratantes.

La sobreexposición solar compromete la barrera cutánea y deshidrata la piel. Amazon

Ya hemos comentado sobre el poder cicatrizante del aloe vera, que acelera la curación de heridas como la quemadura solar, gracias a su capacidad para descamar las células muertas de la piel y favorecer el recambio epidérmico. Esta planta tiene una gran "capacidad hidratante, ejerciendo un efecto barrera sobre la piel que impide la pérdida fisiológica de agua. Porque una piel quemada, sufrirá una gran pérdida transcutánea de agua", expone la doctora Beatriz González Sanz, médico estético y de familia del hospital La Paz.

El aloe vera trabaja como una barrera protectora en la piel, ayudando a retener la humedad natural y evitando que la piel se reseque aún más. Con las quemaduras solares, la piel puede volverse excepcionalmente seca y frágil. "Los polisacáridos del aloe estimulan el crecimiento y la reparación de las células de la piel, del colágeno, acelerando el proceso de curación y mejorando la salud general de la piel afectada", añade Andrés Chico, farmacéutico y responsable de calidad y operaciones de Atlantia.

Consejos prácticos de aplicación del aloe vera

En su forma más básica, el gerente médico de Aegon, Alvar Ocano, explica que, para aplicar el aloe vera correctamente, "hay que extraer el gel transparente interno de la planta empezando por cortar una hoja y pelar la capa externa o, en su defecto, comprar aloe vera puro disponible en farmacias".

El aloe vera puede aplicarse directamente o en formulación cosmética´ètica concentrada. Freepik

Una vez lo tenemos, "es importante limpiar suavemente la zona dañada con agua fría, aplicar una capa generosa sobre la quemadura y dejar que ésta haga su efecto y sea absorbida por la piel. Se puede aplicar varias veces al día y hay que evitar la exposición al sol hasta que haya sanado completamente para prevenir daños adicionales. También conviene beber agua en abundancia para mantener la piel hidratada y utilizar ropa suelta para evitar el roce y la irritación de la zona".

Si optamos por un gel comercial, Ocano aconseja que elijamos uno sin alcohol ni fragancias, para que no resulte irritante, así como que hagamos una pequeña prueba en una zona de la piel para comprobar que no existe reacción alérgica al producto".

Desde la Clínica médico estética Ferraro, advierten que si utilizamos aloe vera fresco, "lavemos la hoja y limpiemos las espinas. A continuación, se corta un poco y se extrae el gel transparente que contiene con una cuchara. Si se trata de una concentración comercial, ésta debe ser al menos del 90%. Fundamental limpiar previamente la piel antes de aplicarlo".

La doctora María Elechiguerra incorpora otro tip, que es "aplicar encima del aloe vera un after sun, aunque yo no recomendaría ponerlo directamente de la planta recién cortada porque puede llevar a mayor irritación o incluso a infecciones".

Así es el protocolo para hacer frente a una quemadura solar

Para evitar efectos adversos, puede ser recomendable acudir a la formulación farmacéutica del aloe. Se trata del componente central de muchas lociones y cremas para después del sol, y a menudo se combina con otros ingredientes que pueden ayudar a refrescar y calmar la piel, como el pepino y la menta.

El pepino es el ingrediente que suelen llevar algunos productos calmantes a base de aloe vera, que también sueles incluir menta. PIXABAY / KA_RE

Desde Clínica Menorca, el protocolo que aconseja Ortega tras una quemadura solar consiste en limpiar la piel con agua dulce y retirar restos de otros productos si los hubiera. A continuación, se seca la piel a toquecitos, sin frotar, con una gasa que no suelten fibras. Aplicamos sobre la piel afectada una compresa humedecida con agua fresca, que cambiaremos cada 10 minutos o cuando sintamos que la piel vuelve a arder. Un truco calmante es pulverizar con agua termal.

El siguiente paso consiste en aplicar crema hidratante, loción o un gel específico para quemaduras, puesto que cuando se produce una quemadura se inicia el mecanismo fisiológico de la deshidratación. Mientras dure el recalentamiento de la piel, el doctor Antonio Ortega sugiere aumentar el consumo de agua.

En el supuesto de que haya ampollas, nunca debemos tocarlas, y si se rompen, cortaremos la piel muerta con unas tijeras pequeñas y limpias. Después, limpiamos con cuidado el área con un jabón suave y agua, ponemos un gel regenerante y cubrimos la herida con una venda antiadherente.

Cuando, al cabo de unos días, el área afectada comience a descamarse, no dejaremos de usar la crema hidratante de almendras, aguacate, jojoba… con efectos nutrientes para la piel. Eso sí, debemos buscar una sin tensioactivos ni detergentes.

Estos son los 7 superpoderes del aloe vera

Para finalizar con nuestro consultorio médico desde diferentes perspectivas, pero todas ellas favorables al uso de aloe vera en una quemadura solar, entrevistamos a la doctora Raquel Cabana, dermatóloga de IMR, que nos ofrece una visión global y resumida de todos los superpoderes del aloe vera, bien 'en fresco' de la planta o bien formulado en cosmética en altas concentraciones.

El aloe vera es muy usado en cosmética gracias a su poder suavizante, regenerante y cicatrizante. Pixabay

1. Poder antiinflamatorio

De lo primero de lo que puede presumir esta planta con superpoderes en su interior es de sus propiedades antiinflamatorias. El aloe vera contiene compuestos como la bradicinasa que ayudan a reducir la inflamación, aliviando el enrojecimiento y el dolor que acompañan a las quemaduras solares.

2. Hidratación profunda

La hidratación profunda es su segunda cualidad. La pulpa del aloe vera está compuesta en su mayoría por agua, lo que la convierte en un humectante natural excelente. Aplicar gel de aloe vera en la piel quemada ayuda a mantenerla hidratada, crucial para una recuperación rápida y efectiva.

Una piel quemada tiende a deshidratarse, y el aloe vera es capaz de regenerarla rápidamente. MEJORCONSALUD.COM

3. Alivio del dolor

El aloe vera también tiene propiedades analgésicas gracias al ácido salicílico y otros componentes. Esto puede ayudar a reducir el dolor y la incomodidad que las quemaduras solares suelen causar.

4. Regeneración celular

Proporciona polisacáridos, como el acemannan y glucomananos, que promueven el crecimiento y reparación de las células de la piel. Esto significa que no solo proporciona alivio inmediato, sino que también acelera la curación de la piel dañada.

5. Antioxidantes naturales

El aloe vera es una fuente rica en antioxidantes como las vitaminas A, C y E. Estos antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres generados por la exposición al sol, reduciendo así el daño celular y promoviendo una curación más rápida.

6. Efecto refrescante

Aloe vera. Wikipedia / GFDL

La aplicación de gel de aloe vera proporciona una sensación refrescante que puede calmar la piel irritada y caliente. Este efecto refrescante es especialmente reconfortante después de un día al sol.

7. Propiedades antimicrobianas

Finalmente, el aloe vera tiene propiedades antimicrobianas que pueden prevenir infecciones en la piel dañada. Esto es fundamental para evitar complicaciones mientras la piel se regenera. En conclusión, el aloe vera no solo ofrece alivio inmediato para las quemaduras solares, sino que también promueve una recuperación más rápida y saludable.

