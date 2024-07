Qué es la sologamia, el nuevo estilo de vida que preocupa a los solteros y está de moda en España

Estar soltero está de moda. Uno de los últimos estudios del Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que en España hay más de 14 millones de solteros, es decir, roza un máximo histórico. Más de la mitad de esa cifra, son hombres (7,5 millones), mientras que 6,5 millones son mujeres.

En los últimos años se ha extendido en la sociedad el concepto del amor propio. Este se refiere a la relación que se construye con uno mismo. Va más allá de poder mirarse al espejo con confianza, puesto que esto influye en esa capacidad de afrontarse a diferentes retos que se ponen por delante y la relación que se establece con el resto.

Tal ha sido el impacto del amor propio, que ha habido muchos que han querido ir un paso más allá. Gracias a esto ha nacido el término sologamia. Pero, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere?

Qué es la sologamia

La sologamia es el acto de contraer matrimonio con uno mismo con el objetivo de consolidar el amor propio, poder reivindicar el tradicional y la soltería que durante tanto tiempo la sociedad ha visto como algo negativo. En el año 2011, varias mujeres se reunieron en Bilbao para proclamar su amor propio y casarse con ellas mismas.

Esta tendencia de casarse con uno mismo es un asunto que circula sobre todo en las personas que consideran que su felicidad no depende de la de otra persona. Actualmente, existe personas que creen que son seres humanos completos y no tienen que encontrar a su media naranja para ser feliz.

Por qué esta de moda casarse con uno mismo

Los que creen en la sologamia asumen que se quieren si tener la necesidad de esperar ser correspondido por otra persona. Esto quiere decir que el bienestar o la plenitud en el amor se consiguen en el interior de uno mismo. A pesar de que esta tendencia es relativamente nueva, son muchas personas en el mundo las que están introduciéndose en este mundo.

Las personas que toman la decisión de contraer matrimonio con uno mismo, lo hacen por motivos concretos. El primero de ellos es que no creen que la felicidad depende de otra persona. Tampoco quieren vivir un matrimonio convencional al uso. Al ver las tasas de divorcio consideran que en su caso no va a pasar y no les gusta vivir las crisis que suelen darse en las parejas.

¿Es legal la sologamia?

Es importante destacar que, actualmente, la sologamia se encuentra en un vacío legal, puesto que no está contemplado en las leyes. ¿Y cómo se celebran estos tipos de bodas? En estos matrimonios, no existe un rito preciso, sino que cada uno puede hacer su promesa como considere.

Hay algunos que lo hacen de manera sencilla, sin complicaciones y otros protagonistas que suelen realizar una celebración similar a la de un enlace tradicional con sus allegados, anillo de autocompromiso, tarta, reservar de un salón de evento e incluso luna de miel.

