Qué es el quiste premaligno de páncreas, el tumor por el que ha sido operada Lucía Galán, integrante de Pimpinela

Lucía Galán, conocida por haber formado parte del dúo musical Pimpinela, ha sido operada de un quiste premaligno del páncreas, un tipo de crecimiento anormal en el órgano que, aunque en este caso ha sido detectado a tiempo, tiene la capacidad de volverse canceroso si no se trata.

¿Qué son los quistes pancreáticos?

Como detalla una revisión de la literatura publicada en el medio especializado Journal of Clinical Medicine, los quistes pancreáticos son en realidad "un grupo variado de lesiones que incluye dos de los tres precursores conocidos del cáncer de este órgano: los neoplasmas mucinosos papilares intraductales y los neoplasmas mucinosos quísticos". En conjunto, apunta este artículo, "en torno a un 8% de los cánceres de páncreas se origina a partir de estas dos lesiones".

Según la Clínica Mayo (Estados Unidos), estas lesiones son pequeñas bolsas de fluido que se forman en los tejidos del páncreas. Las causas de su aparición no se conocen con certeza; en algunos casos, se asocian a enfermedades raras (como la enfermedad renal poliquística o la enfermedad Hippel-Lindau), a lesiones traumáticas abdominales o a ciertas instancias de pancreatitis.

Sea como sea, sí que conocemos algunos factores que aumentan el riesgo de que aparezcan, como aquellos que contribuyen a las posibilidades de desarrollar pancreatitis (la presencia de cálculos biliares o el consumo excesivo de alcohol).

¿Cuáles son los síntomas?

Normalmente los quistes pancreáticos no provocan síntomas, con lo que suelen detectarse durante procedimientos para diagnosticar otros problemas. Cuando sí que hay signos, estos pueden incluir:

Dolor abdominal persistente.

persistente. Náuseas y vómitos .

. Pérdida de peso .

. Sentirse saciado poco después de empezar a comer.

¿Cómo se tratan?

La estrategia terapéutica depende de características del quiste (como el tipo, el tamaño o si está causando síntomas), por lo que en primer lugar un profesional podría prescribir una biopsia para dilucidar estas cuestiones.

En cualquier caso, muchos quistes pueden simplemente vigilarse, ya que no ocasionan problemas importantes mientras no crezcan o no provoquen síntomas. Cuando sí que es necesario intervenir, el procedimiento suele consistir en el drenaje de los quistes o en su extracción quirúrgica (cuando entrañan riesgo de cáncer).

Referencias

Keane MG, Afghani E. A Review of the Diagnosis and Management of Premalignant Pancreatic Cystic Lesions. Journal of Clinical Medicine (2021). DOI: 10.3390/jcm10061284.

Mayo Clinic. Pancreatic cysts. Consultado online en https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pancreatic-cysts/symptoms-causes/syc-20375993 el 25 de junio de 2024.

