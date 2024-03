Qué es la pregabalina, el fármaco que puede haber causado la muerte de más de 3.000 personas en el Reino Unido

Un medicamento usado para tratar la ansiedad y la depresión podría estar detrás de la muerte de más de 3.000 personas en los últimos años, según ha denunciado el medio británico The Sunday Times. Se trata de la pregabalina, y hasta la actualidad se ha recetado ya a varios millones de personas.

Qué es la pregabalina y cuál es su potencial de abuso

La pregabalina es un fármaco antiepiléptico y analgésico que se usa en el tratamiento del dolor neuropático periférico, la ansiedad generalizada y como terapia añadida en las crisis parciales convulsivas con o sin generalización en adultos, como aclara el Compendio de Farmacoterapia psiquiátrica de Otto Benkert y Hanss Hippius.

Funciona como un análogo del ácido-y-aminobutírico (GABA), un neurotransmisor que actúa como el principal inhibidor del sistema nervioso en los mamíferos.

Desde hace algunos años, existe una preocupación creciente por el potencial de abuso de esta droga. Según indica el Gobierno del Reino Unido, que en el año 2019 reclasificó legalmente la sustancia debido a esto, los pacientes podrían desarrollar conductas de búsqueda activa del fármaco, escalada de la dosis y desarrollo de tolerancia.

Posibles efectos secundarios

De acuerdo con la misma fuente, la pregabalina puede tener algunos riesgos a nivel inmediato: debido a que causa depresión del sistema nervioso central (como también lo hacen drogas como el alcohol y los opiáceos), su uso puede provocar somnolencia, sedación y depresión respiratoria potencialmente fatal, especialmente cuando se usa junto a alcohol u opioides.

Además de ello, podría provocar otros efectos secundarios tales como cefaleas, somnolencia, diarrea, cambios de humor, náuseas, hinchazón en las extremidades, visión borrosa, dificultades de erección, problemas de memoria y aumentos de peso, según el prospecto publicado por la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

Una investigación publicada en el medio especializado Journal of Analytical Toxicology en 2023 determinó que. sólo entre los años 2021 y 2022 las prescripciones de pregabalina alcanzaron en el Reino Unido los ocho millones. En España, por su parte, se vendía en 2022 cerca de un millón de cajas cada mes, lo que representaba un aumento del 50% respecto a los cuatro años previos. Según el medio El País, casi la mitad de quienes consumían este medicamento lo hacían fuera de pauta.

Referencias

Venetia Menzies. Anxiety drug pregabalin killed my son — and hundreds more are dying from it. The Sunday Times (2024). Consultado online en https://www.thetimes.co.uk/article/an-anxiety-drug-killed-my-son-and-hundreds-more-are-dying-from-it-too-ncpswc02g el 14 de marzo de 2024.

Otto Benkert, Hans Hippius. Farmacoterapia psiquiátrica. EUNSA (1982). ISBN: 8431307471

Gov.uk (2019). Pregabalin (Lyrica), gabapentin (Neurontin) and risk of abuse and dependence: new scheduling requirements from 1 April. Consultado online en https://www.gov.uk/drug-safety-update/pregabalin-lyrica-gabapentin-neurontin-and-risk-of-abuse-and-dependence-new-scheduling-requirements-from-1-april el 14 de marzo de 2024.

Limon K Nahar, Sue Paterson. Reclassification of Pregabalin in the UK: Has It Made a Difference in Deaths? Journal of Analytical Toxicology (2023). DOI: https://doi.org/10.1093/jat/bkac090

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Prospecto pregabalina combix 75 mg cápsulas duras EFG. Consultado online en https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/79744/P_79744.html el 14 de marzo de 2024.

Pablo Linde. No es el fentanilo: las pastillas contra el dolor de las que abusa España se llaman gabapentinoides. El País (2023). Consultado online en https://elpais.com/sociedad/2023-11-17/no-es-el-fentanilo-las-pastillas-contra-el-dolor-de-las-que-abusa-espana-se-llaman-gabapentinoides.html el 14 de marzo de 2024.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.