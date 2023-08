Qué es la oligospermia, la posible causa de la infertilidad masculina que preocupaba a Mario Biondo

Desde el reciente estreno en Netflix del documental "Las últimas horas de Mario Biondo", cuyo protagonista es el cámara de televisión casado con la presentadora Raquel Sánchez Silva, la búsqueda del término oligospermia ha corrido como la pólvora. Pero, ¿a qué se refiere? Pues bien, primero hay que ponerse en contexto. Al italiano de origen siciliano le preocupaba ser poco fértil debido al consumo de estupefacientes, lo que da como consecuencia la baja capacidad para tener hijos. En cualquier caso, no se debe confundir con la ausencia total de espermatozoides, que se llama azoospermia. Pero vayamos por partes.

En primer lugar, hay que definir de qué se trata. Como explican desde Reproducción Asistida ORG, la oligospermia es "una causa de infertilidad masculina por factor espermático". Esto es muy frecuente y es que la cantidad de espermatozoides durante la eyaculación puede ser tan bajo que esto sea lo que esté impidiendo lograr el embarazo. Por tanto, es un problema que se debe diagnosticar cuanto antes.

Según el artículo Infertilidad masculina, "el factor masculino es el único responsable en el 20% de los casos, y contribuye a la infertilidad de pareja en el 50% de las ocasiones". Por tanto, resulta crucial detectar cualquier posible alteración en el número de espermatozoides que pueda estar ralentizando la posibilidad de tener un hijo.

¿Cuáles son las causas de la oligospermia en un varón?

Las causas de la oligospermia pueden estar relacionadas con el hipogonadismo. El artículo Hipogonadismo masculino: Causas, genética, diagnóstico y tratamiento explica que la infertilidad "puede deberse a un problema intrínseco de los testículos (primario), a una falla del eje hipotálamohipófisis (secundario) o a una respuesta disminuida o ausente de los órganos blanco a los andrógenos (resistencia androgénica)".

No obstante, otra posible causa puede ser una alteración genética, por ejemplo, si se ha recibido el diagnóstico del Síndrome de Klinefelter en el que el cromosoma X provoca la infertilidad. Asimismo, también hay otra posible razón para la oligospermia, la atrofia testicular. Esto tiene como consecuencia que los testículos se encojan debido a un tumor o torsión.

Dependiendo de la causa y de si es más grave o leve, la oligospermia puede calificarse de 3 formas diferentes. La primera como leve, en aquellos casos en los que el recuento es inferior a los 20 millones de espermatozoides por mililitro; la segunda como moderada, cuando el recuento es inferior a 5 millones; y la tercera como leve por estar por debajo del millón, como indican desde Reproducción Asistida ORG.

¿Y el consumo de drogas?

Según detallan desde Mayo Clinic, entre las causas de un recuento bajo de espermatozoides, se incluye el consumo de drogas. " Los esteroides anabólicos que se toman para estimular la fuerza y el crecimiento muscular pueden hacer que se encojan los testículos y se reduzca la producción de esperma. El consumo de cocaína o marihuana también puede reducir la cantidad y la calidad de los espermatozoides", detallan desde esta organización médica sin ánimo de lucro.

Entre las drogas, la marihuana es la más consumida en todo el mundo y, al mismo tiempo, la que más puede afectar a la infertilidad masculina ya que contiene al menos 20 activos cannabinoides que se asocian a una disminución significativa en la concentración, movilidad y alteraciones en la morfología espermática. A todo ello hay que sumarle que el consumo de bebidas alcohólicas puede disminuir los niveles de testosterona y reducir la producción de espermatozoides.

¿Cómo tratar la oligospermia?



Hay circunstancias en las que un cambio en los hábitos puede ayudar a mejorar la calidad seminal. Por ejemplo, dejar de fumar, alimentarse mejor, hacer ejercicio y reducir el estrés. No obstante, hay otras situaciones en las que esto no va a ser suficiente.

Por ejemplo, ante una torsión testicular o un tumor, puede requerirse una intervención quirúrgica para solucionar el problema y que el hombre afectado por oligospermia pueda mejorar su condición para tener hijos. Pero, si tras esto el problema continúa, hay otras opciones.

Suministrar fármacos cuando hay un déficit de testosterona que puede ser la causa del bajo recuento de espermatozoides puede ayudar. Para ello, se recetan suplementos con hormonas que estabilizarán sus niveles. Para comprobar que funcionan conviene realizar un seguimiento.

No obstante, puede que haya situaciones en las que nada funcione y, para ello, la fecundación in vitro puede ser la mejor opción. No es el método natural, pero es la mejor manera de no continuar esperando para poder gestar una vida. Pues, en ocasiones, puede que no haya otra alternativa.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.