Qué es la hipergamia: la nueva técnica para relacionarse que está de moda en España

Muchas personas encuentran al amor de su vida de forma inesperada, como si de una película romántica se tratara, entre la multitud sus miradas se cruzan y surge la chispa, o puede que tras un choque ambos se agachen a recoger lo que han tirado y tras rozar sus manos surja algo especial, aunque lo más habitual es conocerse a través de amigos comunes. En España, el 57% de las parejas se conocieron online, según un estudio de eHarmony de 2023, porque esperar que el amor llame a tu puerta está bien, pero una búsqueda activa puede dar resultados más satisfactorios.

Dejar que sea el destino el que una los caminos de dos personas es un sueño para los soñadores, pero también existen muchas personas prácticas, que son conscientes de que, conociendo a una persona de ese modo, hay muchas posibilidades de que la química del primer momento se quede en eso, en un momento. La búsqueda de pareja online permite conocer a gente con la que compartes intereses, aficiones y aspiraciones desde el principio, por lo que encontrar a alguien que te complemente parece estar un paso más cerca.

¿Qué es la hipergamia?

Cita en un restaurante. FREEPIK

Si bien este concepto parece haberse convertido en tendencia en los últimos tiempos, hace referencia a algo que lleva toda la vida sucediendo, pues hipergamia es un término que hace referencia a las mujeres que buscan emparejarse o casarse con un hombre que tengan un estatus económico igual o superior al suyo.

Esta ha sido una práctica habitual a lo largo de la historia, en muchas ocasiones como forma de supervivencia, sobre todo en los casos en los que las mujeres no podían acceder a la educación o trabajar fuera de casa y dependían por completo del trabajo o los ingresos de su marido, o en esos casos en los que los padres no dejaban que su hija se casara con cualquiera, solo con quien pudiera proporcionarle estabilidad y seguridad.

Es algo que se ha estudiado desde diferentes perspectivas, intentando darle una explicación, en algunos casos defendiendo que se trata de una cuestión evolutiva y que las mujeres encuentran más atractivos a los hombres que pueden proporcionarles ese nivel social superior. Otras teorías defienden que se trata de un aprendizaje social, las mujeres prefieren hombres de un estatus superior porque en la sociedad tienen menos oportunidades de ascender.

No solo se trata de la cantidad de dinero que tenga la otra persona, sino también de la influencia social, los contactos o el poder, aunque no es necesario que sea a gran escala, también puede ser solo en su entorno.

Un nuevo enfoque para esta forma de relacionarse

Una pareja joven en la cama Pandora Studio

Esto no siempre ha sido visto con buenos ojos, pues a menudo se considera que las mujeres que buscan una relación con hombres de mayor estatus social o económico son unas cazafortunas. Lo que no se tiene en cuenta es que el término hipergamia lo que señala es a las mujeres que sienten una mayor atracción por este tipo de hombres, no se trata de una decisión puramente racional, también intervienen los gustos personales de cada cual.

El objetivo es buscar a alguien con quien compartir metas y objetivos, con quien crear una vida en común. Alguien con quien tener esa química y conexión, pero también una persona con la que construir un futuro y que busque lo mismo que nosotros a nivel personal, profesional.

En muchas ocasiones se equipara esta búsqueda de alguien que pueda proporcionar una estabilidad económica, porque se encuentra un gran atractivo en hombres que tengan esta característica, con otros gustos, como tener preferencia por las personas altas. Se destaca, que no solo se busca alguien ‘poderoso’ por el mero hecho de serlo, sino que se hace porque de verdad lo encuentran una cualidad atractiva.

No obstante, este tipo de relaciones no siempre son consideradas saludables, pueden llegar a convertirse en tóxicas por la dependencia económica que se crea en ellas. Es importante que a la hora de escoger una pareja se tengan también en cuenta elementos esenciales, como los sentimientos y el bienestar emocional.

Referencias

