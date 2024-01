Gökotta: el método sueco para reducir el estrés y ser feliz nada más despertarte

La Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 20 de marzo como Día Internacional de la Felicidad. Esto fue en 2013 y desde entonces se publica un informe anual auspiciado por este organismo que mide el bienestar de la ciudadanía por países. En la última edición del informe, España está en el puesto 32 del ranking, muy lejos de Finlandia, difícil de destronar, y Suecia, que suele estar entre los seis primeros. De la fórmula sueca de la felicidad ya tenemos una pista: las primeras horas del día son la clave.

El informe internacional estudia seis factores clave para ayudar a explicar la variación en los niveles de felicidad: apoyo social, ingresos, salud, libertad, generosidad y ausencia de corrupción. Están bien las estadísticas de cara a que los gobiernos sepan qué políticas públicas tienen que mejorar, pero en Suecia tienen la mente en otra cosa, concretamente en la naturaleza, y parece que no les va mal.

La fórmula sueca para la felicidad pasa por algo aparentemente tan sencillo como redescubrir cada amanecer a nivel sensorial. Valorar cada día, ver salir el sol y entender que es una nueva oportunidad. Algo tan manido pero que tan poco ponemos en práctica.

Cada amanecer, una nueva oportunidad

La tranquilidad del amanecer nos proporciona la serenidad adecuada para afrontar el estrés que nos depara la rutina diaria, según este método sueco. Javier Etxezarreta

Pero en Suecia no se conforman con un par de minutos de reflexión al subir la persiana de su habitación, sino que van más allá. Su método se denomina gökotta, canto de cuco en sueco, y consiste en salir a la naturaleza y dedicar unos minutos a una pequeña comunión sensorial con ella: oír los pájaros y disfrutar también del silencio. Si no hay demasiado tiempo, se puede hacer una incursión rápida, aunque lo ideal es dar un paseo por el bosque o, en su defecto, espacio verde similar.

Esta búsqueda de la tranquilidad en la naturaleza conecta con prácticas de otro país que también es un referente en técnicas de relajación, Japón. Al igual que el método sueco, el país nipón exportó a occidente hace años los famosos shinrin-yoku o paseos en silencio en el bosque.

Cómo practicarlo sin un bosque sueco cerca

Si estás pensando que el método no es viable en tu piso y porque tampoco vives cerca de un bosque, te equivocas. Obviamente el privilegio de tener jardín o un espacio verde cerca de tu casa pone más fácil la práctica de gökotta, pero no hay que rendirse porque lo importante del método es su filosofía: alcanzar un estado de serenidad para empezar el día. Algunas sugerencias para lograrlo:

Adelanta tu despertador un par de horas: no solo para ver el amanecer sino para asegurar que dispones de un tiempo extra donde no cabe el estrés ni la ansiedad.

no solo para ver el amanecer sino para asegurar que dispones de un tiempo extra donde no cabe el estrés ni la ansiedad. Aleja los aparatos electrónicos: es un momento de relax en el que no deben interferir pantallas ni 'inputs' de las redes sociales.

es un momento de relax en el que no deben interferir pantallas ni 'inputs' de las redes sociales. Crea tu propio ‘bosque’ en casa: las plantas y la luz natural pueden ayudarte a tener el mejor espacio de relajación.

las plantas y la luz natural pueden ayudarte a tener el mejor espacio de relajación. Pasea por un espacio verde si lo tienes cerca: un parque, un bosque, un sendero tranquilo… Son una oportunidad para empezar el día de la mejor forma.

