Qué es la enfermedad de Lyme que padece Romina Belluscio y por qué afecta cada vez a más personas

La presentadora de televisión Romina Belluscio, conocida en España por su papel como exreportera de 'Sé lo que hicistéis', ha contado los detalles del tortuoso camino que le ha supuesto contraer y controlar la enfermedad de Lyme, causada por la picadura de una garrapata. Normalmente, causa sarpullido en la piel, dolor de cabeza, fiebre o fatiga. Sin embargo, si no se trata temprano, puede extenderse a las articulaciones, al corazón o al sistema nervioso.

La modelo argentina y mujer del exfutbolista Guti revela en la última edición de la revista 'Hola' que "cuando empezaron los síntomas fue completamente brutal, no sabía lo que me pasaba. La verdadera locura es el tiempo que tardaron en darme el diagnóstico. Acababa de tener a mi bebé -relata Romina- y todos los médicos que visité me decían que era debido al postparto. De hecho, todas las pruebas salían bien y yo no podía coger ni el cepillo de dientes, de lo que me dolía la mano".

Las señales que revelaron que ese malestar escondía un problema mucho más serio fueron el momento en que Romina no podía levantarse ni de la cama y las analíticas, que mostraban un daño hepático grave. Esta picadura genera unas bacterias que se instalan en el organismo, en su caso, en el cerebro, en el corazón y en el estómago.

¿Dónde se contrae la enfermedad de Lyme?



La enfermedad de Lyme es causada por una bacteria que se propaga a los humanos por la picadura de una garrapata infectada. Las bacterias que causa esta enfermedad en Estados Unidos es la borrelia burgdorferi y la borrelia mayonii. En Europa y Asia, son la Borrelia afzelii y la borrelia garinii, según la entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación Mayo Clinic.

Las garrapatas se pueden adherir a cualquier parte del cuerpo, pero normalmente lo hacen en áreas difíciles de ver, como las axilas, el cuero cabelludo o la ingle. Para transmitir la bacteria, la garrapata tiene que estar entre 36 y 48 horas adherida al cuerpo.

Síntomas de la enfermedad de Lyme



Los primeros síntomas comienzan entre 3 y 30 días tras la picadura de la garrapata y pueden ser los siguientes:

Un sarpullido rojo

Fiebre

Escalofríos

Dolor de cabeza

Fatiga

Dolores musculares y articulares

Ganglios linfáticos inflamados

No obstante, si no se trata la enfermedad a tiempo, puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso, por lo que los síntomas pueden ser:

Dolores de cabeza severos y rigidez en el cuello

Sarpullidos adicionales en otras zonas del cuerpo

Parálisis facial o debilidad en los músculos faciales

Artritis con dolor intenso en las articulaciones e hinchazón

Dolor intermitente en los tendones, músculos, articulaciones y huesos

Latido cardíaco irregular

Episodios de mareos o dificultad para respirar

Inflamación del cerebro y la médula espinal

Dolor de los nervios

Dolores punzantes, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies

¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad del Lyme?

La enfermedad de Lyme tiene un fácil tratamiento, ya que basta con la toma de antibióticos. Sin embargo, es importante diagnosticar la enfermedad cuanto antes, ya que así es más fácil la recuperación completa y de forma rápida.

Aún así, tras el tratamiento, algunos pacientes pueden seguir presentando algunos síntomas, lo que se conoce como síndrome posterior a la enfermedad de Lyme para el que no existe un tratamiento específico ni se ha demostrado que los antibióticos a largo plazo ayuden.

