Qué es la encefalitis, la enfermedad que padecía el músico irlandés Shane McGowan

Este jueves ha fallecido el cantante y poeta irlandés Shane McGowan, conocido por su trabajo al frente de la mítica banda de folk y punk The Pogues. Aunque no ha trascendido la razón concreta del deceso, McGowan se encontraba ingresado en un hospital a causa de una encefalitis. Igualmente, el músico era famoso por haber llevado una vida de grandes excesos, documentada en la película de Julien Temple Crock of Gold: Bebiendo con Shane McGowan.

Qué es la encefalitis y cuáles son sus causas

La encefalitis es la inflamación del cerebro, tal y como subraya la Clínica Mayo estadounidense. Puede producirse por varias causas, que incluyen infecciones, problemas autoinmunes e incluso las picaduras de ciertos insectos.

Se trata de un problema que puede poner en serio riesgo la vida de la persona que la padece, por lo que si aparecen síntomas indicativos de ellas se considera imprescindible buscar atención médica urgente. Reviste especial gravedad en los niños, que tienen más riesgo de desarrollar la patología y sufrir complicaciones fatales.

Cuáles son sus síntomas

Hay que tener en cuenta, no obstante, que la sintomatología de la encefalitis puede ser muy variada en función de la causa del problema. por ejemplo, en el caso de la encefalitis infecciosa suelen aparecer signos como dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular o articular, fatiga o debilidad. Al cabo de un tiempo, este cuadro evoluciona a uno más grave con manifestaciones como rigidez en el cuello, confusión, convulsiones, pérdida de sensibilidad, movimientos irregulares, debilidad muscular, problemas con el habla o la audición y pérdida de conciencia o incluso coma.

Los bebés y los niños muy pequeños también podrían presentar abultamiento de las fontanelas (partes blandas del cráneo), náuseas y vómitos, rigidez en todo el cuerpo, falta de apetito e irritabilidad.

Por el contrario, los casos de encefalitis autoinmune suelen desarrollarse más lentamente, a lo largo de varias semanas. En estos casos, el cuadro varía ampliamente en función del paciente, pero puede incluir síntomas graves como cambios en la personalidad, pérdida de memoria, psicosis, alucinaciones, convulsiones, cambios en la vista, problemas de sueño, debilidad muscular, pérdida de sensibilidad, problemas para caminar, movimientos anormales (ataxia) y problemas de vejiga o intestinales.

Cómo se trata

El tratamiento depende casi enteramente de la causa subyacente a la encefalitis, pero en cualquier caso incluye ingreso hospitalario, soporte vital a base de administración de líquidos y administración de medicamentos antiinflamatorios.

Cuando el origen es una infección vírica, se emplean tratamientos antivirales como Aciclovir, Ganciclovir o Foscarnet. Por el contrario, si la causa es autoinmune se administran corticoides orales o intravenosos, inmunoglobulina intravenosa o recambio plasmático.

En el largo plazo, algunas personas pueden necesitar tratamientos con inmunosupresores; si la encefalitis se debe a un tumor, es preciso atajar ese problema con causas como cirugía, radiación o quimioterapia.

Referencias

